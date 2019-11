De keuze van onze redactie: deze vijf events mag U niet missen dit weekend Nog geen plannen dit weekend? Onze redactie zocht vijf leuke activiteiten uit voor u. Want thuisblijven, dat kan je in de week ook, toch? Redactie

14 november 2019

13u40 0

1. Kinderkunstendag in Aarschot

Activiteiten op kindermaat. Dat staat op zondag 17 november op het programma in het cultuurcentrum Het Gasthuis tijdens de Kinderkunstendag. In de Theaterzaal staat om 14 uur een cinéconcert op het programma. Muzikanten Rémi Decker en Raphaël De Cock begeleiden live Finse animatiefilmpjes. Daarnaast staan er ook workshops op het programma: geestig en beestig voor kinderen van 8 tot 12 jaar en een workshop dansen van kindjes van 4 tot 7 jaar. De deelnameprijs bedraagt voor de kids 6 euro. Voor meer info: www.hetgasthuis.be.

2. Bevrijdingsfilm in Diest

De stad herdenkt de bevrijding, dit jaar 75 jaar geleden, met een filmvoorstelling op zaterdag 16 november in de Aula Geertrui Cordeys op het begijnhof. Raoul Dirix toont, in samenwerking met cultuurcentrum Diest, ongezien beeldmateriaal over de bevrijding van Diest. De film brengt verhalen van ooggetuigen en oud beeldmateriaal samen tot een uniek verhaal. Bezoekers kunnen er terecht om 10 uur. De toegang is gratis.

3. Lisa del Bo in Tienen

Lisa del Bo brengt op zondag 17 november het concert ‘Lisa gelooft’, naar haar meest recente album, in de Sint-Germanuskerk op de Veemarkt. In een intimistische setting zingt Lisa een selectie van de mooiste religieuze liedjes aangevuld met 14 originele nummers van haar album die de boodschap van vertrouwen, verdraagzaamheid, hoop en liefde uitdragen. De deuren openen om 14.30 uur. Het concert vindt plaats naar aanleiding van 30 jaar pastoor-deken Joris Hardiquest. De opbrengst gaat naar de werking ‘Mensen in nood’. De toegangsprijs bedraagt 10 euro. Reserveren kan via dekenij.tienen@skynet.be.

4. Bezoek Kartuizerklooster in Leuven

Wist je dat Leuven een Kartuizerklooster bezit? Kartuizers kiezen voor een leven in afzondering. Hun voormalige klooster ligt net binnen de Leuvense buitenring, verscholen zodat zelfs vele Leuvenaars het bestaan ervan niet kennen. Het klooster dateert uit de 15 eeuw. Het is het enige klooster dat de orde ooit bouwde binnen de stadsmuren. De gidsen vertellen de bezoekers alles over de geschiedenis van de orde en het gebouw. Ook het beschermde Mariapark wordt bezocht. Afspraak op zondag 17 november om 15 uur op de hoek van de Heilige Geeststraat en Arthur De Greefstraat. De deelname bedraagt 3 euro. Reserveren is niet nodig. Voor meer informatie: www.lotsofleuven.com.

5. Lokale boekenbeurs in Tremelo

‘Lees het niet te ver’, de boekenbeurs met lokale auteurs, vindt plaats op zaterdag 16 november in zaal Lindebloesem aan de Kruisstraat. 15 auteurs uit de regio stellen hun werken aan het grote publiek voor. Naast thrillers over moorden in Haacht of Boortmeerbeek vind je er ook historische romans, kinderboeken en strips terug van streekgenoten. Heel wat acteurs zijn ook aanwezig en signeren hun werken. Afspraak van 10 tot 14 uur in de zaal. De organisatie is in handen van de bibliotheek van Tremelo.