De keuze van de redactie: deze vijf events mag u dit weekend niet missen Redactie

09 januari 2020

11u23 0

Lenny & De Wespen in Aarschot

Streekgenoot Lennaert Maes treedt met zijn Lenny & De Wespen op zondag 12 januari om 17 uur in het Loodscafé van de Knoet op. De groep is al langer geen onbekende meer in het Belgische muzieklandschap. Nummers als ‘Einde van de rit’, ‘Alles gaat goed’ en ‘Hey Marie’ draaiden maandenlang mee op de radio. Dat de groep stevig op dreef is, bewijst de release van hun laatste album INSTANT dat zich nog het best laat omschrijven als een ‘trip down memory lane’. Op de Music Corner van Live in de Loods brengt Lenny samen met multi-instrumentalist én Wesp van het eerste uur Andries Boone zowel nummers van de nieuwe plaat als ouder werk in een intiem jasje. De toegang is gratis.

Meer info: www.knoet.be

Spirituele expo in Glabbeek

Voor het eerst strijkt de spirituele beleefbeurs van Bloom neer in zaal Glazuur in Glabbeek. De beurs vindt nu zondag 12 januari plaats. De organisatie blaast dit jaar dertig kaarsjes uit. Ook wie niet vertrouwd is met het wereldje is welkom. Je vindt er kaartleggers, auteurs, gezondheidstherapeuten, helderzienden, chakra-specialisten, meditatie-goeroes en energiecoaches. Als special guest werd de Kroaat Braco aangetrokken. Onder meer Naomi Campbell deed al een beroep op zijn diensten.

Tickets kosten 9,5 euro. Op vertoon van dit artikel geniet je 2 euro korting. Bezoekers zijn welkom van 11 tot 17.30 uur.

Meer info: www.bloom.be

Kampioenschap ‘4 op een rij’ in Tienen

Altijd al van jezelf gevonden dat je een kei bent in het spelen van het spel ‘4 op een rij’. Dan kan je het proefondervindelijk testen. Op vrijdag 10 januari vindt in Plan B aan de Leopoldvest 63 het Tiens kampioenschap ‘4 op een rij’ plaats. Je kan eeuwige roem verwerven binnen de Spellenclub DoKaPi die het evenement organiseert. Afspraak om 20 uur. De deelname is gratis. Inschrijven kan vooraf in Plan B maar ook ter plaatse voor aanvang van het kampioenschap.

Archeologische tentoonstelling in Aarschot

Archeologen troffen op de plaats van de voormalige winkel ‘Haute Couture Harry’ archeologische resten aan van een dertiende eeuws erf. Onderzoek heeft uitgewezen dat er zich op het erf verschillende waterputten en afvalkuilen met leerbewerkingsafval bevonden. Het gaat voornamelijk om resten van schoenen. De resultaten worden tentoongesteld in het Stedelijk Museum van Aarschot tijdens de tentoonstelling ‘Arescot, van pleisterplaats langs de Demer tot parel van het Hageland’. De tentoonstelling behandelt ook de bouwhistorische geschiedenis van de locatie waar in de 19de eeuw bierbrouwerij Borrens was gevestigd.

Het museum aan de Elisabethlaan is geopend op zaterdag en zondag van 14 tot 18 uur.

Wandelen in Sint-Joris-Winge

De Sint-Jorisvrienden starten het nieuwe wandeljaar, het 23ste al van de vereniging, op zondag 12 januari. Met gids Robin Claes trekken ze om 14 uur van Motbroek naar Gemp. Er wordt onder meer een bezoek gebracht aan de Gempemolen en het bijhorende museum. Ook langs het golfterrein wordt gewandeld. Afspraak om 14 uur aan de Motbroekstraat 67 in Sint-Joris-Winge. De wandelingen zijn steeds gratis. Vergeet geen aangepast schoeisel aan te trekken.