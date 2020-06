De Hoogvlieger bouwt tentenkamp voor proclamatie Dirk Desmet

30 juni 2020

14u44 0 Aarschot Basisschool De Hoogvlieger in Aarschot zorgde maandagavond voor een originele proclamatie voor haar zesdejaars. De leerlingen kregen van de school een tent en brachten er de nacht in door, elk in zijn eigen tentbubbel. De twee leerkrachten van het zesde en de directeur bleven ook in een eigen tentbubbel slapen.

“Wij wilden absoluut nog iets doen voor hen en dit leek ons wel een leuk idee. Na de les bleven de leerlingen op school en stelden wij met hen de tenten op. Toen we hen vertelden dat ze die tent ook mochten houden, waren ze daar heel blij mee. Wij van onze kant hopen dat ze nog eens aan ons denken telkens ze de tent gebruiken”, legt directeur Anouk Cleeremans uit. De ouders mochten aanwezig zijn van 20 uur tot 22 uur maar niet alle leerkrachten konden erbij zijn door de coronamaatregelen. “De twee leerkrachten van het zesde en ik bleven ook in een tent slapen, de andere leerkrachten, die er niet bij konden zijn, zorgden allemaal voor een videoboodschap en dat was best een emotioneel moment. We hebben ook samen Chinees gegeten en toen de ouders weg waren, speelden we nog het zogenaamde sleutelspel, dat is een spel dat allerlei zaken bespreekbaar maakt”, gaat de directeur verder.

Talentenportfolio

Na een stevig ontbijt dinsdagochtend gingen de leerlingen een laatste keer naar hun klas. “Zij krijgen nog een T-shirt waarop alle leerkrachten hun handtekening plaatsten. Normaal krijgen ze van ons een blanco T-shirt en gaan ze zelf de handtekeningen vragen maar door de coronamaatregelen moesten we het dit jaar wat anders aanpakken. Tenslotte krijgt iedereen zijn of haar talentenportfolio die we aanlegden doorheen de jaren”.

Ik ben er dan ook van overtuigd dat ze - ondanks corona - allemaal een schitterende toekomst tegemoet gaan Directeur Anouk Cleeremans

De directeur noemt het resultaat alvast geslaagd en ook de leerlingen waren blij met het initiatief. “De gebruikelijke ceremonie met receptie konden we niet organiseren maar ik merk dat ze het tentenidee een goed alternatief vonden en er echt van genoten hebben. Wij vonden het ook belangrijk om toch iets te organiseren want voor hen is dit toch een afscheid”, zegt Cleeremans die het volste vertrouwen heeft in de toekomst van haar leerlingen, ook al zorgde de coronacrisis voor een heel ander onderwijssysteem. “Wij hebben ze allemaal van dichtbij opgevolgd en alle leerkrachten hadden zeer regelmatig contact met iedereen. We installeerden ook een uploadzone via smartschool zodat we dicht op de bal konden spelen en reageerden wanneer we merkten dat een leerling niet zo heel veel deed voor school.”

Kleine helden

“Wij zijn na de lockdown ook weer volledig opgestart zodat alle leerlingen weer een hele week naar school kwamen. Dat heeft geholpen om de groepsdynamiek nieuw leven in te blazen want die was toch een beetje zoek. We merken ook dat er geen grote tekorten zijn en ik ben er dan ook van overtuigd dat ze allemaal een schitterende toekomst tegemoet gaan. Wij hebben dat hier de voorbije maanden al vaak tegen elkaar gezegd maar het zijn echt wel onze kleine helden”.