De familie Martens (The sky is the limit) opent dinsdag pas de deuren van hun winkels: “Een persoonlijke overtrek en kussensloop voor elke klant” DDH

11 mei 2020

17u07 0 Aarschot Net als vele anderen mogen ook de winkels van de familie Martens (The sky is the limit) in Aarschot weer open maar de familie opent hun deuren pas dinsdag en was maandag vooral druk in de weer met alles te poetsen en de nodige veiligheidsmaatregelen te installeren. “We namen meerdere maatregelen zodat iedereen hier veilig kan winkelen. We hebben zelfs matrasbeschermers en kussenslopen voor elke klant afzonderlijk”, zegt zoon Jori (25).

Met acht man waren ze maandag aan de slag om alles in orde te brengen zodat klanten veilig kunnen winkelen in de twee beddenwinkels en de jacuzzi-zaak van de familie. “Zelfs Niels Lagrange, een ondernemer die ook te zien was in het tv-programma en intussen een vriend is geworden, kwam helpen en kuiste alle ramen. Het moet hier echt spik en span zijn. Mijn mama is daar heel streng in en gelijk heeft ze”, lacht Jori terwijl mama Katty (55) de zaak aan het stofzuigen is. “Ik ben de veiligheidscoördinator en het zal in orde zijn. De toonzaal van onze luxezaak in Aarschot is 800 vierkante meter groot en dat maakt het makkelijker om de social distancingregels na te leven. Elke klant krijgt ook een eigen overtrek en een kussensloop. Op die manier kunnen mensen veilig alles uitproberen. Aan het einde van hun bezoek gaan die de wasmand in en worden ze gewassen”, vertelt Katty.

Zoon Jori, papa Jopi en een medewerker zullen elk de klanten begeleiden en proberen zoveel mogelijk op afspraak te werken. “Natuurlijk kunnen mensen voor linnen en zo gewoon langs komen maar als je echt een bed wilt kopen of een matras is het een goed idee om een afspraak te maken. Wij zullen ook handschoenen dragen en een mondmasker. Mijn papa heeft er alvast een origineel want zijn masker werd gemaakt van een oud kostuum dat hij ooit voor de grap kocht en waarop dollarbiljetten staan”, lacht de zoon die tijdens de lockdown toch nog vrij goede zaken kon doen. “In onze derde winkel verkopen we jacuzzi’s en die bracht ik de voorbije weken aan de man facetime-gewijs. De klant zat thuis in zijn zetel en ik liep door de showroom met mijn gsm en toonde zo ons aanbod en gaf de nodige uitleg. Waar we voor de crisis al blij waren met vijf geïnteresseerden per dag waren er dat nu wel 50", gaat Jori verder die toch ook een beetje bang is voor het contact met klanten, net als zijn vader Jopi. “De voorbije weken kwam ik amper of niet in supermarkten. Ik ben 63 en dus behoor ik tot de risicogroep. Anderzijds moeten we ook niet te hard paniekeren en hebben we echt wel alle maatregelen genomen die we kunnen nemen. De economie moet terug draaien want ook voor ons zijn het harde tijden. Ik denk dat de economie hier nog minstens tien jaar last van zal hebben”, besluit de papa.