De betere films, ook in Aarschot ! Kristien Bollen

21 januari 2020

20u54 0 Aarschot Cultuurcentrum Het Gasthuis, filmgroep UGC en filmorganisatie Mooov slaan sinds september 2018 de handen in elkaar. Elke donderdagavond spelen ze kwaliteitsfilms uit de vijf continenten af in Aarschot.

Liefhebbers van arthouse films hoeven dus niet meer af te zakken naar Leuven, Brussel of Antwerpen. Ze vinden sindsdien hun gading in het filmzalencomplex van UGC in de Demervallei.

Hapje en drankje op 30 januari

Om het nieuwe jaar goed in te zetten, bieden de organisatoren alle filmliefhebbers op donderdag 30 januari na de vertoning van de Belgische film Muidhond een hapje en een drankje aan.

Muidhond

Muidhond is de verfilming van de veelbekroonde gelijknamige roman van schrijfster en psychologe Inge Schilperoord over de innerlijke strijd van een zedendelinquent. De film vertelt het verhaal van Jonathan, een 25-jarige jongen die na een verblijf in de gevangenis terugkeert naar zijn vertrouwde dorp aan de kust.

Programma

Het programma van Mooov-cinema kan je terugvinden op www.ugc.be of www.mooov.be.