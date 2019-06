Damiaaninstituut vult opnieuw de speelplaats met info en activiteiten tijdens Rode Neuzen Dag Tom Van de Weyer

17 juni 2019

Het Damiaaninstituut in Aarschot doet ook dit jaar mee aan Rode Neuzen Dag. “De voorbereidingen zijn al begonnen voor de editie van 2019. Op de speelplaatsen willen we opnieuw een grote infodag organiseren met activiteiten”, zegt leerlingenbegeleider Katrien Peeters.

“Vorig jaar ontvingen we verschillende organisaties zoals het JAC, Arktos en Tele-Onthaal. Zo konden leerlingen kennismaken met de mogelijkheden om hulp te zoeken als je je niet goed in je vel voelt”, zegt Peeters. “We hadden ook straatvoetbal en een blinddate-auto, waarin telkens twee leerlingen instapten en elkaar vragen konden stellen. Dat zorgde soms voor verrassende ontmoetingen. Onze school heeft 1.000 leerlingen, dus niet iedereen kent elkaar.”

“De diverse acties brachten in totaal 4.800 euro op. Een deel ervan krijgen we van de Koning Boudewijnstichting terug voor een eigen initiatief. Op verzoek van de leerlingen gaan we een stille ruimte creëren tussen de speelplaatsen van de eerste en tweede graad. Hoe die er precies zal uitzien, al dan niet smartphonevrij, zijn we nog aan het bespreken.”

