Damiaaninstituut viert tien jaar heiligverklaring Damiaan met Markske Herman Verbruggen is zelf oud-leerling van de school

12 oktober 2019

20u57 0

Exact 10 jaar na de heiligverklaring eerde het Damiaaninstituut haar patroonheilige Damiaan met een groot feest. Leerlingen stapten te voet naar Scherpenheuvel waar Damiaan, voor zijn vertrek, afsprak met zijn moeder. Het Damiaancentrum in Leuven werd bezocht en het Damiaanmuseum. Ook ex-leerling Herman - Markske uit FC De Kampioenen - Verbruggen was van de partij. Hij is een rechtstreeks familielid van pater Damiaan.

In 2009 trokken 1200 leerlingen en 200 personeelsleden met de fiets naar Leuven om de houten reliekschrijnen van Damiaan te overhandigen aan de paters. De leerlingen keken onder meer naar een projectie van dit gebeuren. Daarnaast konden ze ook genieten van de theatermonoloog over Pater Damiaan van Jo de Caluwé. De man kroop al voor de 135ste keer in de huid van Damiaan. “Hij bezocht ook Molokaï om met zijn eigen ogen de plaatsen te zien waar Damiaan leefde, werkte en stierf”, aldus adjunct-directeur Myriam Borremans.

Striptekenaar Jan Bosschaert kwam eveneens langs. Hij ontwierp tien jaar terug een Damiaan-figuur. Bosschaert signeerde een strip voor alle leerlingen die verjaren op dezelfde dag als Damiaan (3 januari). De meest gekende bij de leerlingen was natuurlijk Herman Verbruggen.

“Deze oud-leerling stal de show”, lacht Borremans. “Hij vertelde honderduit over zijn studententijd in onze school. Iedereen luisterde aandachtig naar het verhaal over het plankje dat hij maakte in het eerste jaar. Op deze manier ontdekte hij zijn interesse voor biotechniek en zijn talent voor houtbewerking. ‘Als we allemaal een heel klein beetje Damiaan zouden zijn, een klein beetje goed voor mekaar doen, dan wordt de wereld een betere plaats, zei hij.” Als afsluiter werd er een massa-selfie gemaakt.