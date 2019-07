Dame wijkt uit voor tegenligger en komt in gracht terecht Kristien Bollen

01 juli 2019

21u27 0

Een bestuurder week zondagavond rond 21.30 uur uit voor een snelle tegenligger in de Nonnenhoefstraat in Aarschot. De 18-jarige dame die uitweek kwam zelf in de problemen en kwam in de gracht terecht. Ze raakte lichtgewond maar wenste geen ziekenwagen; indien nodig zou ze zelf een dokter raadplegen.