Dame onwel aangetroffen op perron Kristien Bollen

15 juli 2019

17u10 2

Op het perron van spoor drie in het station van Aarschot trof men deze nacht rond 2 uur een 40-jarige dame aan die onwel was. Mogelijk had de 40-jarige dame, die vermoedelijk huiswaarts keerde van TW Classic, hartproblemen. Een MUG-team snelde ter plaatse en de dame werd ter verzorging overgebracht naar de spoeddienst van het AZ in Diest.