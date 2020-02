Dame gewond bij kop-staartaanrijding Kristien Bollen

19 februari 2020

11u47 11

Op de Diestsesteenweg in Rillaar remde maandag rond 16.50 uur een wagen omdat de auto er vlak voor afdraaide om een oprit in te rijden. Helaas merkte de bestuurder van de achterliggende wagen dit te laat op en reed op de voorligger in. De bestuurster van de laatste wagen, een 54-jarige dame uit Halen, raakte hierbij lichtgewond. Ze werd ter verzorging en verdere controle overgebracht naar de spoeddienst van het AZ in Diest.