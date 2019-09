Craenenskapel gerenoveerd Kristien Bollen

18 september 2019

19u42 0 Aarschot De provincie Vlaams-Brabant, Regionaal Landschap Noord-Hageland vzw en kerkteam Christus Koning hebben de Craenenskapel in Langdorp (Aarschot) gerenoveerd en haar omgeving opgefrist. Na de cholera-epidemie van 1866-1877, die veel slachtoffers maakte op het Schaluin, richtte mr. Craenenrond 1870 deze kapel op ter ere van O.L.Vr-van-Troost. Hij bezat enkele gronden en huizen rond de Doornberg en het Schaluin.

In 1995 werd ze gerestaureerd. Na vele jaren was er echter een lekkend dak ontstaan, waardoor er aan de binnenkant van de kapel vochtproblemen ontstonden.

‘We wilden de kapel al enige tijd herstellen’, zegt Ludo Nijs, kerkteam Christus Koning. ‘Regionaal Landschap Noord-Hageland bleek hiervoor de ideale partner om dit met het 360°-erfgoedproject uit te voeren’.

De experten van Monumentenwacht Vlaams-Brabant maakten een verslag op van de uit te voeren werken aan de kapel. Naast een nieuw zinken dak, werd ook de bezetting in het portaal en de opstaande voegen van de buitenmuur hersteld. Door een verbeterde luchttoevoer in de nis en raam kan het vocht in de muren beter ontsnappen. Rondom de kapel werden de kasseien herlegd en kreeg de trap nieuwe treden en leuningen.

‘Naast de kapel zelf zorgen we als regionaal landschap ook steeds dat de rest van het landschap onder handen wordt genomen. De lindes die de kapel flankeren, werden vakkundig gesnoeid. Zo zorgen we ervoor dat de kapel in de toekomst niet beschadigd raakt door overhangende takken en behouden we het groene karakter rond de kapel’, zegt Julien Delauré, voorzitter Regionaal Landschap Noord-Hageland.