Coronamaatregelen kosten Aarschot al ruim één miljoen euro extra Dirk Desmet

28 mei 2020

18u07 0 Aarschot Nu de eerste coronagolf langzaam onder controle lijkt te geraken maakt de stad Aarschot een balans op en het kostenplaatje is niet min. Sinds de start van de crisis maakte de stad al ruim 1 miljoen euro vrij voor de aanpak ervan.

“Op 28 mei maakten we al 1.134.705 euro vrij om te ondersteunen waar dat nodig en mogelijk is. Het overzicht is uiteraard maar een momentopname en de stad zal alles blijven in het werk stellen om bijkomende maatregelen te nemen indien die nodig blijken. In onze aanpak focussen we op vier pijlers, met name de lokale economie, het onderwijs, welzijn en de burgers”, legt burgemeester Gwendolyn Rutten uit.

Vier pijlers kosten veel extra geld

Ruim 300.000 euro van het bedrag ging naar de scholen in Aarschot. “We zijn een scholenstad, dat zit in ons DNA. Als stadsbestuur nemen we dan ook onze regierol op en ondersteunen we de scholen waar we kunnen. Zo schonken we ruim 160.000 euro aan ICT-materiaal om voor zo veel mogelijk leerlingen thuisonderwijs mogelijk te maken. We zorgden ook voor logistieke ondersteuning opdat de scholen op een veilige manier konden en kunnen heropstarten. We stonden ook mee in voor de organisatie van de noodopvang. Alle maatregelen samen kosten ons 335.121 euro.

Ook de steun aan de lokale economie neemt een behoorlijke hap uit het budget. Voor dit luik investeerde de stad 280.000 euro aan allerlei maatregelen zoals het schrappen van de belasting voor 2020 op de terrassen en de retributie voor foor- en marktkramers. “Als stadsbestuur proberen we ook de lokale zorgsector zo goed mogelijk bij te staan. We investeerden in een strategische stock aan mondmaskers, in de opstart van het triagecentrum en de opstart van het schakelzorgcentrum. Ook voor ons woonzorgcentrum Sint-Rochus leverden we de nodige inspanningen. Daarnaast maakten we werk van initiatieven als het vrijwilligersplatform ‘Aarschot Helpt’, de concerttours langs de woonzorgcentra en andere residentiële verblijven en de verdeling van speelpakketjes en van lakens om mondmaskers te maken. Goed zorg dragen voor mekaar kost de stad ruim 200.000 euro extra”, gaat Rutten verder.

Tenslotte voorzag Aarschot ruim 300.000 euro om elke inwoners een waardebon te kunnen schenken van 10 euro die iedereen kan besteden bij de lokale handelaars. Volgens de stad zijn er tot vandaag 152 bevestigde coronazieken geteld of 1 op 198 inwoners. “Het is nu zaak om stelselmatig over te schakelen naar structurele-, sociale- en economische maatregelen. Al moeten we voorzichtig blijven, gezien het risico op een tweede piek nog steeds reëel is”, besluit de burgemeester.