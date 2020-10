Coach Sven Vandeput (SC Aarschot) gaat bij VK Linden op zoek naar eerste puntenwinst: “Hoopvol en strijdvaardig” Sven Oeyen

01 oktober 2020

14u22 0 Aarschot Na drie speeldagen is het door blessures geteisterde SC Aarschot nog steeds puntenloos in eerste provinciale. Coach Sven Vandeput en zijn jonge garde hopen zondag op het veld van VK Linden eindelijk de nul van de tabellen te kunnen vegen.

“Met nul op negen kan je moeilijk van een geslaagde start spreken”, beseft coach Sven Vandeput. “Tegen Bierbeek werd verdiend verloren, maar in onze twee andere matchen hadden we best wel iets meer kunnen rapen. In Melsbroek kregen we in de laatste minuten nog het deksel op de neus. Thuis tegen Bertem-Leefdaal hadden wij het betere van het spel, maar ook die match ging uiteindelijk nog verloren. We zijn dus te karig beloond geworden voor onze manier van spelen, vind ik. Maar goed, in het voetbal draait het nu eenmaal om de resultaten. Dat beseffen we allemaal.”

Blessureleed

Beperkt deze valse start de ambities van SC Aarschot? “Wij koesteren dit seizoen geen titelambities”, verduidelijkt Vandeput. “We hebben eerst en vooral een bewuste keuze gemaakt om meer met de jongeren te gaan werken. Maar dan hebben we ook nog de pech gehad dat een groot deel van onze anciens geblesseerd geraakt is. Dirix, Fariat, Stiers, Luckermans, Fariat en Van den Broeck: dat zijn allemaal jongens die de ploeg iets kunnen bijbrengen. Hun afwezigheid scheelt echt wel een slok op de borrel, maar goed. Ik heb het volste vertrouwen in mijn jonge garde. Zij krijgen nu extra speelminuten en dat is heel leerrijk. Er wordt hard gewerkt op training en ik merk dat iedereen de dingen begint op te pikken. Dat geeft vertrouwen voor de toekomst.”

Op zoek naar eerste onverwinning

Een trip naar het geroutineerde VK Linden is wel altijd lastig. “De druk wordt stilaan groter”, besluit Vandeput. “Maar we zijn hoopvol en strijdvaardig. Linden komt uit nationale. Het is nu wel een heel andere ploeg geworden dan vroeger, maar ze beginnen daar blijkbaar wel hun draai te vinden. De inhaalmatch tegen Out-Hoegaarden werd woensdag nog met 3-2 gewonnen en zij zullen daar ook wel aanvoelen dat Aarschot te pakken is. Dat verandert echter niets aan onze situatie. Wij blijven op zoek gaan naar die eerste overwinning. Dat zou deze groep een extra boost kunnen geven.”