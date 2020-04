Clova vzw schenkt 2.500 katoenen lakens voor mondmaskers in Aarschot Geert Mertens

30 april 2020

12u12 9 Aarschot Clova vzw schenkt 2.500 katoenen lakens aan de stad om mondmaskers te maken. “Heel wat Aarschottenaren willen zelf mondmaskers maken", aldus schepen van Welzijn Nicole Van Emelen (sp.a). “De voorbije weken werden via Aarschot Helpt al vele pakketten verdeeld. Dankzij deze lakens kunnen nog meer inwoners aan de slag gaan om elkaar te helpen.”

Kan je wat stikken en naaien? Dan kan je een handleiding downloaden via maakjemondmasker.be. Wie een laken wil, kan dit afhalen aan de inkomhal van het stadhuis. De lakens worden verdeeld op donderdag 30 april tussen 13 en 16 uur en op vrijdag 1 en zaterdag 2 mei tussen 9 en 12 uur. Wie ze zelf niet kan ophalen, kan via www.aarschothelpt.be ingeven hoeveel lakens je wenst. Donderdagnamiddag volgt de levering.

12 mondmaskers per laken

“Uit een laken kan je ongeveer 12 mondmaskers maken”, zegt burgemeester Gwendolyn Rutten (Open Vld). “We zijn Clova vzw dan ook heel dankbaar voor hun schenking van 2.500 lakens. Daar kunnen we heel veel mondmaskers mee maken. We hadden er tot nu toe al een 5.000-tal gemaakt, maar met de hulp van vele vrijwilligers kunnen we het tempo nu stevig opdrijven. Ook wie thuis zelf maskers maakt, kan die doneren in onze inleverbox. Wij bezorgen ze met veel plezier aan Aarschottenaren die jouw hulp zeker zullen waarderen.”

De inleverbox voor mondmaskers staat in de inkomhal van het stadhuis. Je kan steeds tijdens de openingsuren mondmaskers komen inleveren.

Voor meer info:http://www.aarschothelpt.be