Chiro-leiders trommelen voor het wzc Sint-Jozef ddh

04 mei 2020

15u38 0 Aarschot 16 leiders van de Rillaarse Chiro trommelden voor de bewoners en het personeel van wzc Sint-Jozef. Ze deden dit om hen een hart onder de riem te steken. De Chiro in Rillaar heeft al heel lang een eigen trommelkorps en wilde al lang iets doen voor de bewoners en het personeel van het zorgcentrum.

“Dat ging toen niet omdat de coronamaatregelen verstrengd werden en dergelijk initiatief verboden was. Uiteindelijk hebben we het nu wel kunnen doen en als ik dan al die lachende gezichten zie van de bewoners en het personeel loonde het meer dan de moeite. Een grote ‘dank je wel’ aan de burgemeester en de provinciegouverneur om dit te hebben toegelaten”, vertelt Hugo Mattheus, woordvoerder van de volwassen begeleiders binnen de Chiro.

Drie voor de prijs van één

Het trommelkorps speelde maar liefst drie keer. “We speelden voor het gebouw, achter het gebouw en aan de zijkant. Op die manier konden alle bewoners en het personeel er ten volle van genieten. Ik ben heel trots op de leiding die zich perfect hield aan de afspraken en de regels. We stelden de trommels voordien op en toen de trommelaars aankwamen moesten ze hun handen ontsmetten en de nodige afstand houden. Achteraf moesten ze hun trommel ook laten staan zodat we die opnieuw konden ontsmetten. Ze hebben dat perfect gedaan en ze waren vooral heel blij mekaar nog eens in levende lijve te zien”.

Mattheus betreurt dat hij geen toegang heeft tot de adressen van alle senioren in de stad want ook voor hen zou de Chiro-leiding graag iets ondernemen. “We zouden dan bijvoorbeeld tekeningen kunnen maken en die in hun bus stoppen. Ik denk dat deze crisis voor senioren die alleen thuis zitten nog veel erger is. We zouden echt graag ook voor hen iets kunnen betekenen”, besluit de begeleider van de Chiro.