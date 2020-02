Charmezanger en uitbater parenclub bedot fans met Elvis-cruise en steekt 10.000 euro voorschot in eigen zak Kim Aerts

21 februari 2020

11u19 0 Aarschot Charmezanger Sammy Van den Bergh (40) uit Olen is veroordeeld tot een werkstraf voor misbruik van vertrouwen. De man troggelde zijn fans in Aarschot in totaal 10.181 euro aan voorschotten af voor een cruise die er nooit kwam.

Sammy Van den Bergh moet het bedrag integraal teruggeven aan de curatoren van de failliete touroperator Maretours uit Aarschot. Van den Bergh ging in 2017 samen met Maretours in zee om een Elvis-cruise op poten te zetten. De fans die toehapten, stortten een voorschot naar de schlagerzanger. Die moest het geld doorstorten naar de touroperator, maar de centen verdwenen in eigen zak. “De feiten zijn bijzonder ernstig. De beklaagde heeft misbruik gemaakt van het vertrouwen van zijn fans en oneerlijk gehandeld. Hij was lange tijd onbereikbaar voor zijn schuldeisers”, oordeelde de rechter in het vonnis. Slechts een deel van zijn fans zou iets van het voorschotbedrag hebben teruggezien. Voor die feiten kreeg hij nu een werkstraf van 80 uren en een geldboete van 400 euro.

Parenclub

Van den Bergh is geen onbekende in de entertainmentsector. Zijn vennootschap achter parenclub Max Folies in Lichtaart (Kasterlee) werd in november failliet verklaard. De uitbaters hadden de swingersclub pas een dik jaar geleden overgenomen. Ze kondigden recent nog verbouwingen aan om de parenclub in een nieuw kleedje te steken, maar zover kwam het dus nooit. De zaakvoerders legden zelf de boeken neer. Vòòr dat avontuurtje baatte Van den Bergh café De Lindekens uit in Bouwel (Grobbendonk) samen met Laila Verlooy (43). De zanger is nog wel altijd te boeken onder zijn artiestennaam Sammy Bergmans.