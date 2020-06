Celstraffen voor trio dat tiener op treinsporen duwde bij racistische aanval: “Mensen moeten gaan beseffen dat racisme strafbaar is en de klik maken” Cédric Maes Kim Aerts

15 juni 2020

20u11 4 Aarschot Een man en twee vrouwen uit Aarschot hebben tot 1 jaar cel gekregen voor een racistische aanval op een tiener, twee jaar geleden. De toen 15-jarige Abraham Leroy kreeg er in het station een scheldtirade te verduren en werd op de treinsporen geduwd. “Een racistische aanval op een minderjarige die hem in een levensgevaarlijke situatie bracht”, oordeelde de rechter. “Eindelijk weet mijn broertje dat de schuld niét bij hem lag”, klinkt het tevreden bij de familie van het slachtoffer.



De hallucinante beelden van de racistische aanval deden duchtig de ronde op sociale media. De toen 15-jarige Abraham Leroy kreeg het op 26 augustus 2018 in het station van Aarschot aan de stok met drie dronken volwassenen op het perron. Jonas V. (37) vroeg de tiener al duwend wanneer de trein zou aankomen, waarop Abraham vroeg hem met rust te laten. Sandra H. (33) en Cindy V.G. (45) sprongen hun vriend al snel bij en ontstaken in een racistische scheldtirade. Niet veel later duwde Jonas V. de tiener op de treinsporen, waar een gevecht ontstond. Het hele voorval werd gefilmd door de zus van het slachtoffer, een filmpje dat als staalhard bewijs werd aangehaald door de rechter.

“De expliciet racistische uitlatingen kunnen niet worden losgekoppeld van het gewelddelict”, klonk het in de motivatie van het vonnis. Het drietal heeft een strafblad en is gekend voor drank- en druggebruik. “Dit was een racistische aanval op een minderjarige die hem in een levensgevaarlijke situatie bracht”, aldus nog de rechter. Met 9 maanden effectieve gevangenisstraf voor Cindy en Jonas en 1 jaar effectief voor Sandra krijgt het slachtoffer meer dan gelijk van de rechtbank. Het trio, dat niet wilde reageren en racisme altijd heeft ontkend, moet ook 10.000 euro schadevergoeding betalen aan de tiener en zijn moeder.

“Voorbeeldvonnis”

“Hopelijk is dit een voorbeeldvonnis waar men in andere zaken zal naar teruggrijpen om racisme te veroordelen”, zegt Valentino Leroy (34), de oudere broer van Abraham. “Hij was te zenuwachtig om vandaag naar de rechtszaak te komen omdat hij twee jaar met zichzelf in de knoop heeft gelegen hierdoor. Al die tijd vroeg hij zich af of de schuld bij hém lag, maar vandaag kregen we gelijk van de rechter. We zijn blij dat we dit eindelijk achter ons kunnen laten.”

Valentino probeert zijn ‘broertje’ zoals hij hem noemt, bij te staan met raad. “Met de hulp van een psycholoog heeft hij dit ergens kunnen plaatsen. Maar ik wil hem helpen om ook in de toekomst mentaal sterk te staan. Mijn broer mag zich nu niet gaan keren tegen élke dronken persoon of tegen alle blanke mensen omdat hij dit heeft meegemaakt. Samen gaan we hieruit leren, zodat hij zijn eigen ‘filter’ op de wereld kan hebben.”

Die ‘filter’ heeft ook Valentino zelf dagelijks nodig. “Wanneer een onbekende in de winkel zegt ‘he aap, schuif op’, dan ga ik reageren. Dat woord is zeer bewust kwetsend gekozen. Maar een vriend die me al lachend zegt dat ik ‘een onnozele aap’ ben omdat we al twee uur grappen uithalen, bedoelt dat niet kwetsend. Hij zegt dat ook tegen onze blanke vrienden, en dat wéét ik. Dat soort filter wil ik mijn broertje aanleren, zodat hij hier sterker uitkomt.”

Filmpjes zijn belangrijk

“Dat het hele voorval werd gefilmd, heeft een groot verschil gemaakt. Anders was het een woord-tegen-woord-discussie geworden. Kijk naar dat filmpje in Leuven van vorige week in een boekenwinkel. Die mevrouw loopt te schelden tegen een meisje met andere roots. Door dat soort filmpjes is zo’n geval heel duidelijk en voel je als kijker ook hoe verkeerd dit is. Gelukkig pikken de jongere generaties dat soort prietpraat niet meer en delen ze de beelden of komen ze op straat voor de Black Lives Matters-protesten. De tijd is rijp voor een échte mentaliteitswijziging", vindt Valentino.

“Mensen weten dat stelen gelijk is aan een fikse boete en misschien wel een celstraf. Dat stelen verboden is. Nu is de tijd hopelijk gekomen dat mensen in hun hoofden diezelfde klik gaan maken wanneer ze racistische praat willen verkopen. Net zoals je wettelijk niet mag stelen, mag je me ook niet op een racistische scheldtirade trakteren.”