Celstraffen voor opvliegend koppel KAR

27 december 2019

13u23 0 Aarschot Een koppel uit Aarschot is veroordeeld voor wederzijdse slagen en verwondingen. De vrouw bracht ook slagen toe aan inspecteurs van de politie, haar schoonvader en een buurvrouw. Ze kreeg een effectieve gevangenisstraf van een jaar.

Angie S. (24) en Marc H. (47) werden vervolgd voor huishoudelijk geweld in hun woning in Aarschot op vier tijdstippen in 2018. Bij een interventie op 3 oktober 2018 bracht de vrouw ook opzettelijke slagen toe aan twee inspecteurs van de politiezone Demerdal. Ze maakte zich tevens schuldig aan weerspannigheid bij haar arrestatie.

Toen het op 2 juli van dit jaar tussen het koppel weer tot een escalatie van geweld kwam, werd de vader van H. opgeroepen om voor vervoer naar het ziekenhuis te zorgen. De man weigerde dat toen hij ter plaatse vaststelde dat zijn zoon en schoondochter dronken waren. Angie S. werd gewelddadig tegen haar schoonvader en deelde ook slagen uit aan een buurvrouw, die drie maanden eerder een ruzie tussen het echtpaar had gefilmd. De vrouw des huizes beschadigde ook het voertuig van haar schoonvader.

Volgens de rechtbank hebben de twee beklaagden sinds hun huwelijk in 2015 een lage frustratie- en tolerantiegrens naar elkaar. Beiden hebben (psycho)medische problemen en stuurden hun kat naar de zitting.

Angie S. werd ondanks haar blanco strafregister veroordeeld tot een jaar cel. Marc H., die eerder zeven veroordelingen opliep, kreeg vier maanden cel.