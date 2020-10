CD&V wil meer maatregelen in de strijd tegen armoede: “De meerderheid heeft te weinig nieuwe ideeën” Dirk Desmet

08 oktober 2020

17u55 0 Aarschot CD&V Aarschot wil dat het stadsbestuur meer inspanningen doet in de strijd tegen armoede. Volgens de oppositiepartij blijkt, uit de meest recente armoedebarometer, dat de stad op 11 vlakken achteruitboert, onder andere inzake vroegtijdige schoolverlaters, het uitdelen van voedselpakketten en het aantal leefloners. “Voorlopig kauwt de schepen van welzijn enkel op vroeger beleid en blijken de nieuwe plannen arm aan ideeën”, bekritiseert de partij het huidige meerjarenplan. Raadslid Mattias Paglialunga interpelleert erover op de gemeenteraad donderdag 8 oktober.

CD&V interpelleert er niet toevallig nu over want op 17 oktober is het de ‘Werelddag Verzet tegen Armoede’. Volgens hen gaan de cijfers in het rood, iets wat voor de coronacrisis ook al zo was, maar op de gemeenteraad van donderdag wil de partij vooral het gebrek aan nieuwe ideeën aan de kaak stellen. “In het meerjarenplan van de stad is er weinig nieuws op te merken, ondanks de toenemende armoede. Nochtans zijn we als kindvriendelijke stad het aan onszelf verplicht om op een krachtige manier armoede te bestrijden. De schepen is arm aan ideeën, we zien enkel subsidies aan het lokale voedselbedelingspunt Kommaraf terugkomen. De participatie van kansarmen aan het socio-culturele leven is zelfs op de lange baan geschoven”, bekritiseert Paglialunga het beleid. “Het uitblijven van de zogenaamde Uit-In Pas, waarmee mensen die het moeilijker hebben toch kunnen genieten van een aantal zaken aan gereduceerd tarief of zelfs gratis, is één van de 11 indicatoren waarop de stad Aarschot achterop hinkt tegenover andere gemeenten.”

Uitbreiding van de middelen is nodig

Paglialunga kwam in mei ook al met een kritische noot op de gemeenteraad over de ondersteuning van DOMO, een middenveldorganisatie die gezinnen ondersteunt met buddy’s. Ondanks een goede samenwerking bij het samenstellen van speelgoedpakketten in volle coronaperiode, wees het raadslid erop dat DOMO geen structurele middelen meer kreeg in het nieuwe budget van de meerderheid. Dit werd inmiddels rechtgezet bij een budgetwijziging in september.

CD&V ijvert voor het voeren van een beter lokaal armoedebestrijdingsbeleid, met de uitbreiding van middelen die vanuit de hogere overheid komen. “We doen zes concrete suggesties met name de drempels in het basisonderwijs verder verkleinen, een inclusief leefloonbeleid, een sociaal energiebeleid, de snelle invoering van de Uit-In Pas, extra vrijetijdsmiddelen voor kinderopvang en buurtgerichte zorg en ontmoetingsplekken. Andere punten blijven natuurlijk behouden zoals de samenwerking met Kommaraf of DOMO en dat vanuit een geïntegreerde kijk vanuit de sociale dienst van het OCMW”, besluit Paglialunga.