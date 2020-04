CD&V vraagt mondmaskers voor iedereen DDH

24 april 2020

15u59 1 Aarschot De CD&V oppositie wil dat het stadsbestuur de mogelijkheden onderzoekt om de inwoners te voorzien van mondmaskers.

Volgens de partij hebben niet alleen zorgverleners nood aan mondmaskers. “De stadsdiensten namen al goede initiatieven zoals de actie van de dienst leefmilieu om de burgers zelf mondmaskers te laten maken. Het schoentje wringt vooral in de sectoren waar er geen voorziening is van de hogere overheid en bij de gewone burgers want die krijgen geen mondmaskers”, zegt fractieleider Nele Pelgrims. CD&V hoopt op een groepsaankoop met de omliggende gemeenten. “De verdeling ervan zou dan in samenspraak moeten gebeuren met die andere gemeenten en diegenen eerst bedienen voor wie de nood het hoogst is”. De partij denkt vooral aan de meest kwetsbaren in de samenleving en vreest dat sommige mensen moeilijk een masker kunnen kopen zonder de tussenkomst van de stad.

Burgemeester Gwendolyn Rutten noemt het een logische vraag. “We werken samen met de gouverneur en de andere overheden zodat iedereen over het juiste materiaal zal beschikken. Daarom wachten we nog even op de instructies van de hogere overheid maar alle voorbereidingen zijn al getroffen”, klinkt het.