CD&V vraagt betere signalisatie van laadpalen in de randgemeenten, meerderheid heeft ze al besteld DDH

15 maart 2020

10u34 0 Aarschot De Aarschotse CD&V afdeling vraagt om de laadpalen voor elektrische auto’s in de deelgemeenten beter aan te geven. Volgens fractieleidster Nele Pelgrims zijn die in de Demervallei goed aangegeven maar is dat niet het geval in de randgemeenten. De meerderheid belooft alvast beterschap en heeft de nodige signalisatie al besteld.

Nele Pelgrims interpelleerde op de jongste gemeenteraad over de kwestie: “In de Demervallei is het zeer zichtbaar dat deze laadpunten en de daarbij horende parkeerplaatsen voorbehouden zijn voor mensen met een elektrische wagen. In de deelgemeenten en op andere plaatsen is dit niet zo duidelijk aangegeven. Daarom vragen we om daar verandering in te brengen en ook in de randgemeenten een betere signalisatie te voorzien want dit leidt tot ergernis bij de eigenaars van elektrische wagens”, legt Nele Pelgrims uit.

CD&V-ondervoorzitter Ward Janssens, die zelf met een elektrische wagen rijdt, treedt haar bij: “Nu hebben mensen met een elektrische wagen te vaak ‘geen plaats’ en worden de laadpalen niet gebruikt. Het aangeven van deze parkeerplaatsen kan door middel van een verkeersbord of door middel van grondtekeningen zoals die er zijn in de Demervallei. Dit kan alleen maar bijdragen tot een efficiënter en beter gebruik’.

De meerderheid heeft de nodige signalisatie besteld en wacht op de levering ervan. Netwerkbeheerder Fluvius installeerde intussen al zeven laadpunten in het centrum, Wolfsdonk, Rillaar en Ourodenberg. Bedoeling is om in elke deelkern er eentje te plaatsen.