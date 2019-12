CD&V-oppositie klaagt gebrek aan ambitie meerjarenplan aan: “Duidelijkheid rond toekomst Laaksite is er nog altijd niet” Geert Mertens

10 december 2019

14u04 0 Aarschot Oppositiepartij CD&V vindt het meerjarenplan 2020-2025 van de meerderheid te vaag en wil meer duidelijkheid rond de aanleg van de sportterreinen en kunstgrasvelden op de Laaksite. “Het was de ambitie van het bestuur om een ‘Plan nieuw Aarschot’ uit de bouwen maar we zien vooral een voortzetting van de vroegere initiatieven”, luidt het.

“De inplanting van de kunstgrasvelden op de hele sportsite is cruciaal, alles valt of staat daarmee”, klinkt het bij CD&V Aarschot. “Maar waar komen ze precies? Een concreet faseringsplan en een uitgewerkte totaalvisie van de Laaksite hebben we nog niet gezien. Het stadsbestuur noemt dit nochtans zijn ‘speerpunt op vlak van sportbeleid’. Maar één sportveld wordt wel al meteen aangelegd. Dat is de kar voor het paard spannen en is niet in het belang van de Aarschotse sportliefhebber.”

“We willen absoluut vermijden dat die kunstgrasvelden niet op de meest optimale plek komen te liggen en nadien de volledige inrichting benadelen”, aldus gemeenteraadslid Bart Den Hondt (CD&V). “Dat zou veel problemen geven voor de sportclubs en de bezoekers van de site.”

“Het stadsbestuur heeft goede intenties, maar we willen wel wijzen op valkuilen op lange termijn”, onderstreept de CD&V fractie. “Na de visietekst van een jaar geleden in november 2018 hadden we een concretere uitwerking verwacht in het meerjarenplan. Dat is jammer genoeg niet het geval.”

Wollig

“Het was de ambitie van het nieuwe bestuur om een ‘Plan nieuw Aarschot’ uit te bouwen, maar we zien vooral een voortzetting van vroegere initiatieven en het meerjarenplan blijft voor ons op heel veel punten te vaag en te wollig”, aldus fractieleider Nele Pelgrims (CD&V). Naast sport verwijst de fractie naar tal van andere thema’s in het plan. “Het is een plan met weinig tot geen nieuwe ideeën.”

“Als de Aarschottenaars meer inspraak krijgen in het beleid, zoals was beloofd, en mee mogen bouwen aan de toekomst, dan moet er ook transparantie zijn en een goede basis om op te bouwen”, voegt ze eraan toe. “Dat betekent concreet voor ons bijvoorbeeld ontwerpplannen van de volledige Laaksite vrijgeven. Op dit moment is de fasering een lege doos: niemand die er een concreet zicht op heeft. Sport in Aarschot is voor ons te belangrijk om dat te laten gebeuren. We vragen dan ook om werk te maken van concretere totaalplannen.”

Het meerjarenplan 2020-2025 staat donderdag op de dagorde van de Aarschotse gemeenteraad.