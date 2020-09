CD&V kant zich tegen windmolenplan: “Alleen de eigenaars van de gronden halen er profijt uit” Dirk Desmet

21 september 2020

20u08 0 Aarschot CD&V Aarschot eist inspraak van de bevolking bij de opmaak van het windplan voor grootschalige windturbines waarmee de meerderheid vorige week voor de dag kwam. De oppositiepartij is best gewonnen voor alternatieve energie maar vindt dat alle belanghebbenden moeten gehoord worden en dat de inplanting van windturbines niet alleen rendabel moet zijn maar ook zo weinig mogelijk hinder moet opleveren voor de omwonenden. “Burgers moeten niet opdraaien voor de lasten terwijl de lusten en subsidies alleen naar de eigenaars en uitbaters gaan,”, aldus de partij.

Het stadsbestuur liet vorige week weten dat ze een plan hadden opgemaakt waarin ze bepaalden waar en hoe grote windturbines in de stad konden geplaatst worden maar oppositiepartij CD&V is niet meteen geneigd om te applaudisseren. “In de toelichting bij het agendapunt voor de gemeenteraad staat letterlijk dat de plaatsing van grootschalige windturbines een impact heeft op het mooie Aarschotse landschap. De nieuwe generatie windturbines is van een geheel andere orde dan de traditionele objecten in het landschap zoals woningen, beplanting of een kerktoren. Er is nood aan een ruimtelijke strategie waarbij concentratiegebieden in Aarschot worden vastgesteld”, zegt raadslid Nele Pelgrims.

Maat voor niets

Volgens de oppositiepartij is de concentratie op het Aarschots grondgebied een maat voor niets aangezien er drie ruime gebieden worden aangeduid op de kaart, met name de industriezones E314 West en E314 Oost en industriegebied Nieuwland. “Op die manier is er opnieuw sprake van versnippering en ontstaat een wildgroei aan windmolens en overlast over heel Aarschot, zowel in het centrum als in de deelgemeentes Rillaar, Bergvijver en Gelrode. Naast het lawaai van de E314 moeten Rillaar en Gelrode dus ook de windmolens erbij nemen. In het plan is sprake van maar liefst 9 tot 12 verschillende megaturbines in Aarschot. In het visiedocument geeft studiebureau Encon zelf aan dat de brongeluidssterkte van de grote turbines tussen 91 en 107 decibel bedraagt. Dat komt overeen met het geluid van een voorbijrazende trein, een drilboor en een kettingzaag en dat urenlang”.

Transparantie is een must

CD&V stoort zich ook aan hetgeen ze noemen geen transparant overleg met buurgemeentes Tielt-Winge, Begijnendijk en Holsbeek, iets waar burgemeester Rudi Beeken van Tielt-Winge ook al zijn ongenoegen over uitte.

De partij stelt zich ook vragen bij het feit dat de eigenaars van de gronden waar de turbines worden geplaatst alle winsten opstrijken terwijl, volgens hen, vooral de omwonenden de hinder ondervinden. “Dat is geen fair principe waar de burgers bij gebaat zijn. De windenergie zal hen alvast geen korting op de factuur opleveren”.

De oppositiepartij stelt zich ook vragen over de keuze van het studiebureau dat het nieuwe windplan hielp opstellen. “Het plan werd opgesteld door het studiebureau Encon uit Bilzen. Dit studiebureau specialiseert zich onder meer in de begeleiding van de bouw van windturbines. Dan weet je wel uit welke hoek de wind waait. Een duidelijk geval van rechter en partij in één”.

Moeten turbines überhaupt in Aarschot ?

CD&V snapt ook niet waarom er nergens de vraag gesteld werd of windturbines wel op hun plaats zijn in Aarschot en wat de opties zijn voor andere alternatieve energiewinningsvormen. “Een uitbreiding met zonneveldpanelen is bijvoorbeeld veel minder tot niet storend, zowel als het gaat om landschapszicht, lawaai en andere hinder zoals slagschaduw. Nergens in de studie zijn visualisaties van de mogelijk 12 megaturbines toegevoegd of wordt de impact op het prachtige stadsuitzicht onderzocht. In tegenstelling tot wat het stadsbestuur beweert, biedt het hebben van windmolens op het grondgebied geen enkele garantie om niet-afgekoppeld te worden bij een tekort aan elektriciteit. Dat weet de burgemeester van Bekkevoort reeds uit vorige scenario’s”.

Verder maakt CD&V zich ook zorgen over de gevolgen van de inkleuring van windplangebieden voor eigenaars van huizen en bouwpercelen die binnen de drie zones (industriegebied, E314 West en E314 Oost) en de omgeving vallen. “Wie wil er naast of in de buurt van een lawaaierige reus wonen of een grond kopen? Het loutere bestaan van dit windplan dreigt die eigendommen ernstig in waarde te verminderen”. Volgens de partij werden er al 400 bezwaarschriften ingediend voor de twee geplande windmolens.

Niks van aan

Eerste schepen Bert Van der Auwera (Open Vld) is een beetje verbaasd over de reactie van de oppositie. “Het gaat wel degelijk om een participatie van alle burgers, stellen dat alleen de grondeigenaar er winst uit haalt is niet waar. Bovendien hebben we net gekozen om de turbines te verzamelen op drie plekken zodat de stad er weinig last van heeft. De vergunningen worden trouwens verleend door het Vlaams Gewest. Op deze manier gaan we versnippering tegen en zorgen we ervoor dat de Aarschottenaar er minimaal last van heeft. Ons plan zorgt ervoor dat ze er geen lawaaihinder van ondervinden en ook geen last hebben van schaduwen in de tuin. Ik wil ook wel even benadrukken dat Encon net ijvert voor een zo goed mogelijke groene oplossing en beschikt over het meest duurzame gebouw in Europa. Zij nemen dus zeker geen beslissingen in eigen profijt en zijn echt wel bezig met het zoeken naar de meest duurzame oplossing. Trouwens zij bouwen zelf geen windmolens”.