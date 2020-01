CD&V Aarschot reageert ontgoocheld over de houding van burgemeester Rutten in dossier trage wegen maar blijkt zelf boosdoener waarom stad 1,6 miljoen moet betalen Kristien Bollen

24 januari 2020

14u51 0 Aarschot Oppositiepartij CD&V verstuurde na de gemeenteraad van gisterenavond nog een persbericht de wereld in. Daaruit blijk dat de CD&V fractie zich verbolgen voelt door de huidig burgemeester. Al leert enig opzoekingswerk dat het juist het toenmalige bestuur met als burgemeester André Peeters (CD&V) was, die een minnelijke schikking met de trage wegen activist weigerde. Met als gevolg de juridische procedure én financiële gevolgen.

In het persbericht staat letterlijk te lezen : “CD&V Aarschot reageert ontgoocheld over de houding van burgemeester Rutten in het dossier van de trage wegen. ‘De aanpak van de trage wegen kost de stad nu 1,7 miljoen euro. De verantwoordelijkheid glijdt van haar af als water van een eend. 12 jaar lang is Open VLD bevoegd in Aarschot voor mobiliteit en openbare werken. De voorbije zes jaar had Gwendolyn Rutten (Open VLD) deze bevoegdheid en nu toont ze geen enkele transparantie’, hekelt raadslid Mattias Paglialunga de houding van de burgemeester”. Verder zegt de oppositiepartij nog : “Rutten gaf aan het dossier te behartigen vanuit haar bevoegdheid mobiliteit, maar nu schuift ze de verantwoordelijkheid zo van haar af. “Het resultaat is verschrikkelijk: 1,7 miljoen is de kostprijs van haar afwezigheid in Aarschot”.

Vreemde wending

Een rare reactie als je weet dat er op de gemeenteraad van donderdagavond, waar ook het hele dossier ter inzage aanwezig was, niemand van hen een bemerking maakte. Nog vreemder is dat de stad Aarschot ( in de periode 2007-eind 2010) weigerde in te gaan op het verzoek van de heer Van Damme voor een minnelijke schikking of een dading aan te gaan.

Ten rade bij dochter

Er was een heel wat schrijven tussen de stad en de trage wegen activist. Toenmalig burgemeester Peeters trok hiervoor ten rade bij zijn dochter. De jongedame heeft zich gespecialiseerd in administratief recht en formuleerde onder voorbehoud een advies aan haar vader. Daarin stond dat ze helaas geen sluitend advies kon geven maar haar inziens zou ze als gemeente niet ingaan op het voorstel tot dading.....Deze mail met het eerste advies en de argumenten van zijn dochter stuurde hij rond naar de verschillende diensten van de stad met de vraag om “in verband met de problematiek rond de heer Van Damme, hierbij het advies van mijn dochter, die zich in administratief recht gespecialiseerd heeft in. Misschien kan je een en ander meenemen in overleg met XXX (de jurist van de stad Aarschot)”.

Afwezige

Het toenmalige bestuur van de stad negeerde dus het ultieme voorstel van de heer Van Damme waarop deze naar de rechtbank stapte. Helaas met de intussen gekende gevolgen. Gisteren kwam dus de goedkeuring tot dading met het gekende kostenplaatje op de gemeenteraad. Wie was er grote afwezige. Jawel, gemeenteraadslid van de oppositie de heer André Peeters.