CD&V Aarschot bezorgt face shields voor quarantainelokalen scholen



Kristien Bollen

30 april 2020

14u28 0 Aarschot Vrijwilligers van CD&V Aarschot hebben 50 face shields gemaakt die mee kunnen met de preventiepakketten die vanuit de stad naar de scholen gaan. De shields kunnen binnenkort gebruikt worden in de quarantainelokalen in scholen waar kinderen die ziek worden tijdens de lesuren opgevangen worden tot hun ouders hen ophalen. “We proberen zo actief ons steentje bij te dragen om de veiligheidsmaatregelen te ondersteunen,” klinkt het bij fractieleidster Nele Pelgrims.

Vrijwilligers van CD&V Aarschot hebben in samenwerking met Fablab Leuven 50 extra face shields gemaakt die gebruikt kunnen worden in onze stad en regio. De gelaatsschermen zijn gemaakt van hard makrolonplastic dat na gebruik ontsmet kan worden met ontsmettingsalcohol of via stoom op hoge temperatuur gereinigd kan worden. Zo kan elk shield veilig en veelvuldig herbruikt worden. In overleg met Eerstelijnszorg Demerland (ELZ) en de noodplanambtenaar van de stad Peter Holemans gaan de face shields naar de scholen als onderdeel van het materiaal voor de zogenaamde quarantainelokalen. Dit past binnen de gecoördineerde aanpak vanuit de stad opgestart na afstemming met de onderwijsraad.

“Drijvende kracht achter onze actie is het gezin van onze afdelingsvoorzitster, Rozane De Cock,” legt fractieleidster CD&V Aarschot Nele Pelgrims uit. “Zij werkten nauw samen met Fablab Leuven om alle onderdelen te maken via 3D-printers en lasers en zetten alle verschillende stukken in mekaar. De face shields zijn licht en ook perfect op maat aan te passen aan ieders hoofd. Dat is een voordeel voor wie dit lang moet dragen.”

Gerda Vandegaer, directrice van twee lagere scholen in onze stad (Gijmel en Langdorp), is opgetogen over de actie: “De veiligheid van onze leerkrachten en leerlingen staat voorop. Dankzij deze gelaatsschermen kunnen we de verplichte quarantainelokalen in onze scholen uitrusten met extra materiaal. Dat is zeer welkom”.

Naast vrijwilligerswerk, steunt heel CD&V Aarschot Fablab Leuven bij het maken van face shields door middel van een financiële gift zodat zij hun lovenswaardige werking kunnen verder zetten.