CC het Gasthuis start op 5 september met ticketverkoop voor het najaar Kristien Bollen

26 augustus 2020

17u29 0 Aarschot In CC Het Gasthuis wordt ijverig gewerkt om dit najaar weer cultuurminnaars te kunnen ontvangen. Vanaf 5 september om 9 uur zal je dan ook tickets kunnen kopen voor het culturele najaar 2020.

“Onze medewerkers van CC Het Gasthuis doen er alles aan om cultuurliefhebbers binnenkort weer in optimale en veilige omstandigheden te ontvangen. Ze pasten het zaalplan aan, keken de ventilatie na, installeerden plexiglas aan de balie, tekenden looplijnen uit en kochten de nodige hoeveelheid ontsmettingsgels en mondmaskers aan. Vanaf 1 september is het publiek alvast terug welkom aan de balie en in de cafetaria van ons cultuurcentrum”, zegt burgemeester Gwendolyn Rutten.

Ticketverkoop cultureel najaar start op 5 september

“Gezien de situatie hebben we ervoor gekozen om het seizoen 2020-2021 op te splitsen in een cultureel na- en voorjaar. Zo kunnen we indien nodig korter op de bal spelen. Vanaf zaterdag 5 september om 9 uur starten we met de ticketverkoop voor het culturele najaar september-december 2020”, legt burgemeester Rutten uit.

Ontdek het programma voor het culturele najaar

Trouwe klanten ontvingen deze week een scheurkalender met het programma van het culturele najaar in hun brievenbus. Ook de collega’s van de andere cultuurhuizen uit het oosten van Vlaams-Brabant maakten deze week hun programma bekend. Voor het eerst komen deze cultuurhuizen immers gezamenlijk naar buiten onder denoemer #cultuurbeleefjesamen!

Hou www.hetgasthuis.be in de gaten voor het laatste nieuws.