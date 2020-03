Carnavalisten geven 20.000 wafels aan rusthuizen en hulpdiensten DDH

27 maart 2020

17u31 0 Aarschot De Aarschotse carnavalisten hebben 20.000 wafeltjes, die ze gekocht hadden voor de carnavalsstoet, uitgedeeld aan rusthuizen, hulpdiensten en andere sociale doelen. In april doen ze nog een tweede ronde.

Marcel Laeveren de voorzitter van carnavalsvereniging Gilde der Kasseistampers deelde de wafels uit. “We trokken naar de rustoorden, politie, brandweer, het stadhuis, de bibliotheekmedewerkers, de huisvuilophalers, de mensen van het cultureel centrum en de werknemers van andere sociale instellingen. De wafels zouden anders toch maar blijven liggen, aangezien de stoet niet doorging.”

Iedereen heel blij met het cadeau. “Maar we hebben er nog over hoor. We hebben zeker nog 50 dozen staan en die delen we uit ergens rond 6 april”, aldus Laeveren.

Volgens de voorzitter valt de financiële kater mee na het annuleren van de carnavalsstoet in Aarschot. “We hebben gelukkig goede sponsors. Hopelijk is er volgend jaar wel een stoet en is er wel een groot feest.”