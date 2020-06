Care- en funpakket te koop van Roots in het Park Geert Mertens

01 juni 2020

14u24 0 Aarschot Nee, de cafés zijn momenteel nog niet geopend en of het vertrouwde Roots in het Park, jaarlijks op 11 juli, zal mogen plaatsvinden, is op dit moment nog koffiedik kijken. Daarom pakt de organisatie Rootstown uit met een safe en cool pakket om de tijd tot het einde van de coronamaatregelen te overbruggen.

“Wij zijn met Rootstown niet echt het team dat bij de pakken blijft zitten", zegt Kurt De Bont. “Daarom hebben we beslist om nu al een veilige actie rond Roots in het Park op te zetten. Het zijn rare tijden en er heerst zeer veel onzekerheid over in welke vorm en met welke veiligheidsvoorschriften we deze zomer evenementen mogen/kunnen laten doorgaan. Feit is wel dat als er iets kan doorgaan dat we dit dan zo veilig mogelijk willen en daarin spelen mondmaskers een zeer belangrijke rol.”

De organisatie werkt hiervoor samen met café De Oude Tijd en Cultuurcentrum Het Gasthuis en stad Aarschot. “Door deze samenwerking bieden we tevens ook ondersteuning aan de lokale handelaar (café De Oude Tijd) waar we al jaren terecht kunnen voor de afterparty (en andere feestjes)”, voegt Kurt eraan toe.

In het pakket zit een mondmasker met logo en drankticket geldig in café De Oude Tijd. Betaling dient per overschrijving te gebeuren. Info wordt via e-mail toegezonden bij bestelling. De mondmaskers zullen vanaf 1 juli afgehaald/verdeeld worden. De kostprijs bedraagt 10 euro (bij afhaling in café De Oude Tijd). Wie het thuis wil laten bezorgen, betaalt een beetje extra. Voor meer info: bookings@rootstown.be

Het promofilmpje van de organisatie: https://youtu.be/dVqEVmcNgaw