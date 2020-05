Captatieverbod op water uit het Demerbekken Dirk Desmet

29 mei 2020

18u28 0 Aarschot De gouverneur van Vlaams-Brabant Lodewijk De Witte breidt het captatieverbod op kwetsbare waterlopen uit. Vanaf zaterdag 30 mei mag je uit de rivieren in het Demerbekken geen water meer halen, uit de Demer zelf mag het wel.

Door de droogte is het waterniveau in heel wat Vlaams-Brabantse waterlopen onder de kritische drempel gezakt en daarom wordt het verbod nu uitgebreid. “We zien aan peilmetingen en terreinwaarnemingen dat de waterpeilen de afgelopen week verder achteruitgegaan zijn en dat bijkomende waterlopen dreigen droog te vallen. Bovendien zijn in verschillende delen van onze provincie ook minder kwetsbare waterlopen onder hun kritische waterpeil gezakt”, zegt De Witte.

Een uitzondering wordt gemaakt voor het capteren van water als drinkwater voor het eigen vee en het beperkt gebruiken van water uit de rivier om het te gebruiken als aanmaakwater voor gewasbeschermingsmiddelen. “Ik wil nogmaals iedereen oproepen om spaarzaam om te gaan met water want het is een kostbaar goed. Kwistig ermee omgaan is vandaag meer dan ooit uit den boze”, besluit De Witte.