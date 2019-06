BuSo De Brug viert 50-jarig bestaan met grootse editie van What’s Up Tom Van de Weyer

07 juni 2019

13u02 0

BuSo De Brug bestaat 50 jaar. De jaarlijkse dag What’s Up voor de leerlingen was dan ook toe aan een XXL-versie. Er waren verschillende workshops, hotdogs en mocktails voor iedereen. Op een losse manier konden de leerlingen proeven van de vrijetijdsbestedingen en hulpverlening in de stad. What’s Up wordt georganiseerd in samenwerking met jeugdcentrum De Klinker, Arktos en de dienst Welzijn.