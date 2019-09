BuSo De Brug neemt sancties tegen leerlinge die samen met haar zus een leerlingenbegeleidster fysiek aanviel: “Dit gedrag tolereren we absoluut niet” Vanessa Dekeyzer

23 september 2019

17u11 4 Aarschot BuSo De Brug in Aarschot heeft de tuchtprocedure met definitieve uitsluiting tot gevolg opgestart voor de leerlinge (17) die vorige week samen met haar zus (14) een leerlingenbegeleidster fysiek te lijf ging. “Dit genre van zinloos geweld hebben we hier nog nooit meegemaakt.”

In De Brug bekomen directeur Patteet en zijn schoolteam nog altijd van het incident, waarbij een leerlingenbegeleidster uit Herselt enkele rake klappen kreeg toegediend door een leerlinge en haar zus. De 38-jarige vrouw is twee werken werkonbekwaam. “Er was geen enkele aanleiding voor dit extreem explosieve gedrag”, zegt directeur Patteet. “Dit hebben we hier nog nooit meegemaakt.”

De school treedt dan ook meteen op en is een procedure gestart om de betrokken leerlinge definitief uit te sluiten. “Dit soort van agressie dulden we in geen geval”, klinkt het. “De laatste jaren zien we het aantal gevallen van verbale agressie ook sterk toenemen. Wij staan daar als school zeker niet alleen in. De meeste scholen in het bijzonder onderwijs, en ook in het regulier onderwijs, krijgen hiermee te maken.”

Niet laten doen

Volgens directeur Patteet werkt de school dagelijks aan de begeleiding en opvoeding van jongeren met specifieke onderwijsnoden. “In de huidige maatschappelijke context is het niet meer eenvoudig om jongeren buitengewoon onderwijs te bieden. Vaak hoor je dat de ouders aan hun kinderen zeggen dat ze zich niet moeten laten doen en ‘er maar op moeten kloppen’ als er zich problemen voordoen. Wij hameren er hier op dat problemen uitgepraat moeten worden, zonder fysiek geweld. De school heeft twee kerntaken: kennis overdragen en ervoor zorgen dat jongeren de competenties en attitudes hebben om het beroep dat ze hier aanleren in de praktijk ook goed kunnen uitoefenen en daarnaast opvoedingsondersteuning. Basis van de opvoeding echter wordt thuis gelegd.”

Over het getroffen personeelslid wil directeur David niets kwijt. “We moeten haar privacy en haar herstel respecteren. We hopen in elk geval dat zij na haar herstel kan terugkeren naar onze school. Maar eerst en vooral moet ze de tijd nemen om dit incident te verwerken.”