Buskerfestival in binnenstad Geert Mertens

18 september 2019

Op zondagnamiddag 22 september neemt het Buskerfestival je mee op ontdekkingstocht door de Aarschotse binnenstad. Op unieke locaties geniet je in kleine groepjes van akoestische rootsconcerten. Voorafgaand aan elk concert krijg je een korte uitleg over de locatie. Daarna is het aan Vincent Slegers, Jesco, Equinox en Hans Roofthooft om de pannen van het dak te spelen. De band Black Djangos sluit het Buskerfestival af.

De muzikale wandeling start op 22 september om 14 uur aan CC Het Gasthuis. Elk groepje legt zijn eigen parcours af. Onderweg is er een hapje en een drankje voorzien. Om 17.30 uur maakt afsluiter Black Djangos de binnenkoer van cultuurcentrum Het Gasthuis onveilig met zijn psychedelische surfrock.

De buskers die langskomen zijn: Vincent Slegers uit het Gentse, de viermansband Jesco uit Utrecht, het Belgische Equinox en Hans Roofthoof. Om 17.30 uur sluit Black Djangos het festival af. Hun ‘Desert Noir sound’ is geïnspireerd op bands als Dick Dale, Calexico en The Fuzztones. Maak kennis met de Tarantino’s van de surfrock!

Voor meer info en tickets: www.hetgasthuis.be