Burgemeester Gwendolyn Rutten presenteert de Camperquiz mee met bedenker Stefaan in zijn thuishaven Aarschot Dirk Desmet

11 juli 2020

20u05 0 Aarschot De Camperquiz van Stefaan Andries, de bedenker van de huiskamerquiz tijdens de lockdown, streek vrijdagavond neer aan de Orleanstoren. Vanop die locatie stelde hij de vragen en kreeg hij de hulp van burgemeester Gwendolyn Rutten en andere bekende Aarschottenaren zoals Greet De Keyser, Roland Liboton en dj Zorah. Het werd een boeiende avond met best ook wel emotionele momenten.

Andries presenteerde tijdens de lockdown tien weken lang de Grote Huiskamerquiz vanuit zijn eigen kot die uitgroeide tot een nationaal succes. Sinds vorige week brengt hij Vlaanderen de Camperquiz waarbij hij met een camper het land doorkruist en elke vrijdagavond een nieuwe aflevering brengt vanop een andere locatie, ergens in het land. “Jammer genoeg moet dat door de coronamaatregelen zonder publiek maar het is best fijn en het slaat ook aan. De eerste aflevering vorige week brachten we vanuit Durbuy en daar keken zo’n 15.000 mensen naar, ook in uitgesteld relais want alles wordt gestreamd via HLN.be en daar kan je het later ook herbekijken”.

Thuismatch in Aarschot met de burgemeester als co-presentator

Afgelopen vrijdag speelde Stefaan een thuismatch in Aarschot en daar beleefde hij veel plezier aan. “In de eerste ronde leverde elk juist antwoord een bepaalde letter op en daarmee kon je dan de naam van de burgemeester vormen. Gwendolyn Rutten heeft dan na die eerste ronde mee gepresenteerd en dat was echt plezant. Het is best een duizendpoot die veel aan kan”, vertelt Stefaan en ook de burgemeester zelf vond het een fijne ervaring. “Het was een hele fijne avond. Stef is een topquizmaster en de quiz is een goede mix van algemene kennis, humor en doordenkers. De locatie aan Orleanstoren was magnifiek en zelfs het weer zat mee. Ik ben dan ook heel blij om Aarschot op zo’n positieve manier in de aandacht te kunnen brengen”.

De quizmaster kon trouwens rekenen op de medewerking van heel wat bekende Aarschottenaren. “Voor de videoronde contacteerde ik heel wat bekend volk uit de regio en velen waren bereid om zichzelf te filmen en een vraag te stellen. Onder andere Greet De Keyser stuurde een filmpje vanuit de States maar ook Goedele Liekens, Roland Liboton, Zorah, Bart Schols, Goedele Wachters, Clan en Tabula Rasa scenariste Malin Sarah Gozin en weerman Bram Verbruggen deden graag mee”.

Kippenvel bij accordeonmoment van schlagerzanger Johan Veugelers

Over weermannen gesproken, het VTM-weerbericht ging vrijdag ook live van aan de ’s Hertogenmolens in Aarschot. “Dat is net de sterkte van deze formule. Steden en gemeenten die in het project stappen krijgen best veel return”, vertelt ambassadeur Stefaan die vooral onder de indruk was van Nederlandse schlagerzanger Johan Veugelers die ook in Aarschot woont. “Hij speelde stukjes muziek op een accordeon en de deelnemers moesten natuurlijk weten van wie het liedje was. Toen hij Wonderfull Tonight speelde van Eric Clapton werd ik er stil van. Die man slaagde erin om op een accordeon de intro te brengen van Seven Nations van de White Stripes, heel straf”.

Waar hij volgende week staat met zijn camper weet hij nog niet want almaar meer gemeenten en steden zijn geïnteresseerd en de gesprekken zijn nog gaande. “Ik ben in elk geval heel tevreden dat ik mijn doel bereikt hebt. Het stemt mij gelukkig dat wij mensen een beetje kunnen entertainen”. Wie de volledige aflevering wil bekijken kan terecht op onze site.