Brug over Demer nachtje gesloten Geert Mertens

02 oktober 2019

18u46 3 Aarschot De brug over de Demer wordt sinds april gerenoveerd door het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV). Bij die renovatie horen ook een viertal ‘vijzelacties’, waarbij de brug 10 mm opgetild wordt om een nieuwe tussenlaag aan te brengen. Om dit werk veilig te kunnen uitvoeren, is het nodig om de brug een nacht te sluiten voor verkeer. Vanaf vrijdag 4 oktober 20 uur tot zaterdagochtend 5 oktober is de ring afgesloten.

“Het verkeer rijdt via de grote omleiding langs de E314 die sinds april in beide rijrichtingen voor het vrachtverkeer geldt”, luidt het bij het agentschap. “Ook de bestaande omleiding voor fietsers en voetgangers blijft ingesteld. Zaterdagochtend 5 oktober is de brug al opnieuw open voor het verkeer. In maart, juni en augustus werd de brug al drie keer omhoog gevijzeld tijdens de onderhoudswerken.”

Wegen en Verkeer is sinds maandag 12 augustus gestart met de tweede fase van de renovatie van de brug, waarbij er in de richting van Rillaar wordt gewerkt. Afhankelijk van de weersomstandigheden worden de laatste werken - waaronder het herasfalteren en belijnen van de brug midden oktober, al naargelang de weersomstandigheden, afgerond.

“De huidige tussenlaag van de betonnen sokkel en het brugdek en het beton van de sokkels zelf, zijn aan vervanging toe”, klinkt het. “Daarom wordt de brug met speciale kranen 10 mm opgekrikt om een nieuwe tussenlaag te kunnen plaatsen.”

Onderhoudsbeurt

De brug krijgt al sinds april van dit jaar een grote onderhoudsbeurt en wordt volledig ‘gestript’. Deze renovatie zorgt ervoor dat de levensduur van de brug verlengd wordt. Beide zijden kregen een nieuwe waterdichting en de fietskoker aan het jaagpad werd volledig vernieuwd.

Na de vierde ‘vijzelactie’ volgt nog de afwerking voor de brug over de Demer. De rijweg en de fietspaden die over de brug lopen krijgen in deze laatste fase een nieuwe onderlaag en toplaag asfalt en markering. Asfalteringswerken zijn gevoelig aan de weersomstandigheden.