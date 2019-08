Brug opnieuw nachtje afgesloten voor verkeer Geert Mertens

08 augustus 2019

22u58 0 Aarschot Van vrijdag 9 augustus 20 uur tot en met zaterdag 10 augustus 12 uur is de brug over de Demer aan de Oostelijke ring voor de derde keer een nachtje afgesloten. Normaal was de weg op zaterdag al om 6 uur terug open maar dat uur wordt verlaat. Er vindt een zogenaamde 'vijzelactie' plaats waarbij de brug een tiental millimeter wordt opgetild.

De brug over de Demer wordt sinds april gerenoveerd door het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV). Vanaf 12 augustus gaat de tweede fase in en is de helft van de brug klaar. Vanaf die dag wordt er in de richting van Rillaar gewerkt.

De brug krijgt al sinds april een grote onderhoudsbeurt en wordt volledig 'gestript'. "In de rijrichting van het centrum van Aarschot heeft de brug vandaag al een nieuwe waterdichting en is de fietskoker aan het jaagpad volledig vernieuwd", aldus communicatiedeskundige Carla Cox van AWV.

Dit weekend vindt de derde vijzelactie plaats. "Daarbij wordt de brug met speciale kranen 10 mm opgekrikt om een nieuwe tussenlaag te kunnen plaatsen, een 'neopreen oplegging'. Dat is een laag rubber die onderling gescheiden is door plaatsjes staal. Dat element dient om de brug een gelijkmatige krachtoverdracht te geven zodat vele voertuigen tegelijk over de brug rijden.

Na de derde vijzelactie start de tweede fase van de werken. "De rijweg en de fietspaden die over de brug lopen, krijgen in die laatste fase voor de opening van het nieuwe schooljaar een nieuwe onderlaag en een toplaag asfalt." De vierde en laatste vijzelactie is in oktober gepland. (GMA)