Bruce brengt jongste twee cd’s op vinyl uit Geert Mertens

08 oktober 2020

De garagerockers van Bruce hebben van de lockdown en de onmogelijkheid om op te treden gebruikgemaakt om een LP uit te brengen. Niet één maar twee cd’s werden op één vinylplaat geperst. “We bespaarden kosten noch moeite om de LP te maken die we zelf zouden kopen”, licht drummer Peter Tielemans toe. “De twee recentste cd’s ‘My latest popstar crush’ uit 2017 en ‘Captain, we’ve lost Bruce’ staan nu samen op gekleurd vinyl.” Goed voor 23 nummers!

De LP werd uitgebracht in een limited edition, er zijn slechts 99 exemplaren geperst. “Op de ene zijde staat 13 minuten muziek, op de andere 22 minuten”, aldus Tielemans. “De plaat bevat een gespiegelde buitenhoes waarbij beide zijden als A-kant kunnen dienen, met bijpassende kleuren binnenhoezen. De vinylplaat zelf is roze gekleurd met een zwarte splatter aan beide zijden.”

De plaat is pas uit maar de verkoop loopt goed. “70% is al de deur uit”, lacht hij. De band Bruce bestaat al 25 jaar. Van waar de naam komt? “Ooit noemde de band The Leftovers”, klinkt het. “We deden mee aan Humo’s Rock Rally en Frank Vander linden van De Mens merkte op dat gitarist Wim op Bruce Springsteen leek. Toen hun toenmalige zanger de band verliet én de gitarist voortaan de zang voor zijn rekening nam, was de naam vlug gevonden.”

De plaat kost 19,50 euro. Voor meer informatie: https://www.facebook.com/BRUCEPUNK/posts/10157290398857397