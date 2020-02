Bromfietser vlucht voor politie en knalt tegen gevel Kristien Bollen

11 februari 2020

19u11 0

In de Jan Van Ophemstraat in Aarschot merkte de politie dinsdagmiddag rond 12.30 uur een bromfietser met passagier op. Toen de agenten de bromfietser wilde laten stoppen negeerde die het signaal en nam de vlucht. Na een korte achtervolging, waarbij de bromfietser even halt hield om de passagier te laten afstappen, knalde de bestuurder tegen een gevel. De 40-jarige man uit Aarschot bleek een valse nummerplaat op zijn bromfiets te hebben geplaatst, het voertuig bleek niet ingeschreven of verzekerd te zijn. Politie kon ook de passagier die te voet de vlucht nam intercepteren. De dame bleek drugs op zak te hebben.