Bromfietser gewond na aanrijding met fietser Kristien Bollen

16 juni 2020

18u45 0

Op de Rillaarsebaan in Aarschot kwamen maandag rond 18.55 uur een fietser en een bromfietser met elkaar in aanrijding. De 45-jarige fietser uit Aarschot bleef ongedeerd, de 16-jarige jongedame met de bromfiets vreesde voor een breuk in de hand en ging zelf nog een dokter raadplegen.