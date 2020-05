Brandweerman Raf (65) gaat na 36 jaar met pensioen: “Omgaan met ellende went nooit echt” DDH

10 mei 2020

14u10 0 Aarschot Raphael Verbinnen (65) trekt na 36 jaar de brandweerpoort een laatste keer achter zich dicht en gaat met pensioen. “Ook al leer je er mee omgaan, het went nooit wanneer je veel ellende ziet, zeker wanneer er kinderen bij betrokken zijn.”

Raphael, of kortweg Raf zoals iedereen hem noemt, begon zijn loopbaan als vrijwilliger bij de Aarschotse brandweer in 1984: “Mijn schoonbroer was ook bij de brandweer en dat trok mij wel aan”, vertelt Raf daarover. Hij zou zich 36 jaar lang inzetten als vrijwilliger bij de brandweer, wat zorgt voor heel wat interventies, én heel wat straffe verhalen.

Het aantal interventies is al lang niet meer te tellen, maar ze veranderden doorheen de jaren wel van aard. “Vroeger hadden we veel meer ongelukken dan nu, wat uiteraard een verbetering is. Dat klinkt misschien vreemd, maar toch heb ik die indruk. Er waren in de regio veel meer dancings en ik denk dat mensen nog sneller een pint te veel dronken omdat er veel minder sensibiliseringsacties waren. Vaak hadden we in een weekend drie tot vier ongelukken met doden of zwaargewonden. Je moet het wel proberen van je af te zetten en het niet mee naar huis te nemen maar gemakkelijk is dat niet. Je groeit daar wel in door de jaren.”

Eigenlijk riskeer je elke keer je leven als je een brandend pand binnengaat, want je weet nooit wat je achter een deur gaat vinden, ook al ben je ervoor opgeleid en bestaan er de nodige procedures Raphael, Raf, Verbinnen

Collega’s zijn echte kameraden

Naast de ongelukken waren er natuurlijk heel wat branden die Raf hielp blussen, eerst als brandweerman en later als onderofficier. “Vroeger hadden we veel boerderijbranden en ook al waren die vaak gebouwd met veel hout en stro, toch zijn branden tegenwoordig veel erger. Vandaag worden er in de huizen veel meer andere brandbare grondstoffen gebruikt zoals kunststof. Vandaag kan je binnen de tien minuten een uitslaande brand hebben, dat was vroeger anders. Ik herinner mij een brand in Wolfsdonk, in een opslagplaats voor geperste balen papier, die heel hard brandde. Eigenlijk riskeer je elke keer je leven als je een brandend pand binnengaat, want je weet nooit wat je achter een deur gaat vinden, ook al ben je ervoor opgeleid en bestaan er de nodige procedures. Het is ook vreemd, want ook al neem je telkens een risicio, je staat daar op dat moment niet echt bij stil en je wilt vooral die brand onder controle krijgen en mensen redden.”

Samen door het vuur

Nog meer dan de vlammenzee blijft het menselijk leed de oud-brandweerman bij. “Wanneer je met doden te maken krijgt, neem je dat mee naar huis hoor, zeker wanneer er kinderen bij betrokken zijn. Gelukkig konden we er onder ekkaar over praten en dat hielp om het te verwerken.” De kameraadschap is dan ook een van de zaken die Raf vooral zal missen. “Het is moeilijk te beschrijven, maar wij waren een zeer hechte groep. Die kameraadschap is wellicht het gevolg van het feit dat je samen telkens weer door het vuur gaat. Ik mocht eigenlijk vijf jaar geleden al met pensioen, maar ik verkoos de toegestane vijf extra jaren nog uit te doen. Wat ik minder ga missen zijn de talrijke katten die ik uit bomen moest halen. Begrijp me niet verkeerd, ik snap dat het voor de baasjes belangrijk is, maar als brandweerman blus je toch liever een brand.”

Ik heb nu wel meer tijd voor mijn vrouw Jacqueline, mijn dochter en mijn kleinkinderen. Ik denk dat ik ook veel ga wandelen en fietsen en wellicht af en toe toch nog eens in de kazerne binnenspringen Raphael, Raf, Verbinnen

Op zijn laatste dag zorgden de collega’s voor een eerbetoon met een loeiende brandweerwagen, veel meer kon niet in deze coronatijden, en Raf kreeg ook een mand vol met biertjes. “Daar ga ik van genieten en bij elk glas zal ik nog eens terugdenken aan die fantastische jaren en die super fijne mensen. Anderzijds heb ik nu wel meer tijd voor mijn vrouw Jacqueline, mijn dochter en mijn kleinkinderen. Ik denk dat ik ook veel ga wandelen en fietsen en wellicht af en toe toch nog eens in de kazerne binnenspringen”, besluit Raf lachend.