Brandweer moet uitrukken voor bosbrandje Kristien Bollen

03 juni 2020

19u24 0

In de buurt van de Oude Mechelsebaan in Aarschot merkte men dinsdag rond 12.15 uur een bosbrandje op. Brandweerlui konden het vuur gelukkig snel bestrijden, zo een 40 vierkante meter gingen echter in de vlammen op. Eerder deze week moest brandweer ook al eens uitrukken voor een bosbrand in Langdorp.