Brand vernielt tuinhuis en dak van woning Vanessa Dekeyzer

13 september 2019

13u42 6

Donderdagochtend rond 4.25 uur brak er brand uit in het tuinhuis van een woning aan de Schoonderbuekenweg in Rillaar. Het vuur verwoestte het tuinhuis volledig en sloeg over naar het dak van de woning.

Ook het dak liep grote schade op. Het parket stelde een branddeskundige aan omdat de oorzaak van de brand onbekend was. De deskundige en het labo gingen donderdagochtend ter plaatse maar konden de exacte oorzaak van de brand niet achterhalen. Er zijn echter geen aanwijzingen dat de brand werd aangestoken.