Brand legt magazijn en heftruck in de as Kristien Bollen

10 februari 2020

19u05 0

In de Elsleukenstraat in Aarschot brak maandagnacht rond 3.30 uur brand uit. Toen brandweerlui ter plaatse kwam sloegen de vlammen al uit het gebouw achter de woning. Ondanks de zware inspanningen van de spuitgasten ging het magazijn volledig in de vlammen op, net zoals de heftruck en bestelwagen die erin gestald stonden. Een staancaravan die in de buurt stond liep wat lichte schade op. Bij de brand raakte niemand gewond. Mogelijk gaat het om een accidentele brand door een technisch defect. Een branddeskundige kwam in de loop van de dag langs om de juiste oorzaak van de brand te achterhalen.