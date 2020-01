Bovenverdieping gerenoveerde woning vernield door accidentele brand Kristien Bollen

17 januari 2020

17u41 0

De moeder van een bewoner van een woning aan de Dubbeekstraat in Aarschot merkte donderdag rond 14.30 uur brand op in de woning van haar zoon. Er kwam rook onder de dakpannen uit. De bovenverdieping van de gerenoveerde woning werd volledig vernield door het vuur en de rook- en waterschade. De brand ontstond in de logeerkamer. Het parket stelde de branddeskundige en het labo aan om de oorzaak van het vuur te onderzoeken. Ze gingen vandaag ter plaatse maar konden niet met zekerheid bepalen hoe de brand was ontstaan. Er was echter geen enkele aanwijzing van kwaad opzet.