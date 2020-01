Bouwmaterialen Celis opent vierde vestiging “De investering in een logistiek centrum voor bouwmaterialen gelegen aan het water maakt dat we op een ecologisch verantwoorde manier kunnen ondernemen” Vanessa Dekeyzer

25 januari 2020

19u09 1 Aarschot In 2016 opende André Celis zijn derde filiaal in Tienen, vandaag is het al de beurt aan Aarschot. “Al vele jaren worden we in onze regio geconfronteerd met verkeersdrukte die blijft stijgen. Bouwmaterialen zijn zwaar en volumegevoelig, dus kan je daar ook niet ongestraft eindeloos mee rondrijden. Zowel ecologie als mobiliteit was onze impact te groot”, klinkt het.

“Daarom ontwikkelden wij bij Andre Celis een visie om de materialen korter bij de klant te brengen. Onze verkooppunten gingen van twee sites waarvan één in Lubbeek en één in Wilsele, naar vier. Onze verkooppunten bieden ongeveer overal hetzelfde aanbod van producten, zo’n 15.000 artikels. We bieden er dus een zeer uitgebreid gamma aan voor de vakspecialisten zoals algemene ruwbouw , afwerking, interieur en exterieur en dakproducten. Voor het gemak van onze klanten zijn wij geopend van 6.30 tot 18 uur in de winter en zelfs tot 18.30 in de zomer.”

Deze verkooppunten worden bevoorraad vanuit een logistiek centrum in Tildonk. “Hiermee zijn we midden vorig jaar gestart. Op onze site in Tildonk wordt het grootste volume aangevoerd per schip. Vorig jaar slaagden we er reeds in om ongeveer 36.000 ton of 60 schepen van 600 ton aan te voeren via het Leuvense Dijlekanaal. Elke nacht vertrekken van op ons logistiek centrum in Tildonk een viertal opleggers naar de sites zodat we daar de voorraad op peil kunnen houden. Met deze transporten kunnen ook de klanten just-in-time speciale goederen naar de site laten brengen.”

“De investering in een logistiek centrum voor bouwmaterialen gelegen aan het water maakt dat we op een ecologisch verantwoorde manier kunnen ondernemen. We zijn tot nu toe de enige handelaar in bouwmaterialen die bekroond is met de Lean and Green-award”, klinkt het trots. “Het blijft niet bij die enkele investeringen in ecologie. Sinds drie jaar zijn wij stelselmatig aan het overschakelen naar elektrische heftruck, led verlichting en zuinigere vrachtwagens. Tegen eind februari komt de allereerste elektrische aangedreven laadkraan voor bouwmaterialen erbij. Daardoor kunnen we in de stadscentra nu geluidloos én emissieloos lossen. Weer een primeur.”

“Tot slot is ons menselijk kapitaal het belangrijkst,” zegt men bij Celis. “We weten immers zeer goed dat mensen belangrijk zijn om ons doel te bereiken. Daarom investeren we zeer veel in opleidingen voor onze mensen. Ons team in Aarschot, een achttal medewerkers, heeft veel ervaring en is al jaren actief in onze onderneming, maar toch blijven we hen jaarlijks bijsturen. Het maakt van hen echte kenners in de bouwmaterialen.”