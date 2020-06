Bon van 10 euro voor elke Aarschottenaar ddh

08 juni 2020

12u11 0 Aarschot Maandag en dinsdag krijgen alle Aarschottenaren een waardebon van 10 euro in de bus. Die kunnen ze vrij besteden in deelnemende handels- en horecazaken in Aarschot en de deelgemeenten. De stad roept alle handelaars op om deel te nemen aan deze actie.

Aarschot wil op die manier de lokale zaken ondersteunen. De bon is zes maanden geldig en kan gebruikt worden vanaf maandag 15 juni. Heel wat handelaars hebben al ingetekend op het systeem maar nog niet allemaal. “We doen een warme oproep aan de handels- en horecazaken die zich nog niet geregistreerd hebben om dit alsnog te doen”, zegt schepen van economie Bert Van der Auwera.

Registreren doe je via het online formulier of via de site van de stad.