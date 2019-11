Boekvoorstelling “Briefwisseling tussen een schizofreen en een autist” op 26 november in bib Kristien Bollen

19 november 2019

17u16 0 Aarschot Koen Vanoosthuyse is een vertrouwd gezicht in Aarschot. Hij werkt al sinds zijn 19de in de openbare bibliotheek. Daar lanceert hij trots zijn eerste roman onder het alias Axel Ruiters. ‘Briefwisseling tussen een schizofreen en een autist’ wordt op dinsdag 26 november om 19.30 uur voorgesteld. Koen schreef het boek samen met Felix Sperans. Ze willen met hun verhaal tonen hoe zij, getekend door hun psychologische kwetsbaarheid, kijken naar de wereld.

Inkijk in het leven van psychisch kwetsbaren

‘Briefwisseling tussen een schizofreen en een autist’ is een boek dat je blik op het leven zal verrijken. Het verhaal dwingt je om stil te staan bij je eigen en andermans perspectief. Hierdoor maak je kennis met de verschillende accenten en eigenschappen van menselijke interactie. De auteurs stellen zich zeer kwetsbaar op. Zo krijg je een inkijk in de dagelijkse twijfels waarmee ze te kampen hebben en de hoop die daarmee gepaard gaat.

Taboes rond psychische problemen doorbreken

Vandaag de dag kent onze samenleving nog steeds taboes rond psychische problemen. Met hun boek proberen Koen en Felix deze barrières te slopen. Ze willen je vertrouwd maken met geestelijke stoornissen in de hoop dat je beter kan begrijpen wat erbij komt kijken. Hun verhaal toont je dat ‘anders zijn’ helemaal niet zo ‘anders’ is als velen denken.

Boekvoorstelling op 26 november om 19.30 uur in de bib

Koen Vanoosthuyse brengt bijna elke dag door tussen de boeken van de Aarschotse bib. Dat hij nu zijn eigen boek in de rekken ziet verschijnen, is een droom die uitkomt. Tijdens de boekvoorstelling vertelt hij over het ontstaansproces van de roman. Je leert meer over de boodschap en de motivatie van de auteurs. Na de lezing krijg je een drankje en kan je napraten met de auteur. Er is natuurlijk ook de mogelijkheid om je eigen exemplaar aan te kopen en te laten signeren.

Meer info of inschrijven?

Voor meer informatie of om je in te schrijven bel je naar de bibliotheek op het nummer 016 56 86 05 of mail je naar bibaarschot@bibliotheekaarschot.be.