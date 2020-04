Boeker Björn Nuyens (Ampersand): “Een lege agenda… Zo vreemd!” Geert Mertens

18 april 2020

21u03 0 Aarschot Had je boeker en artiestenmanager Björn Nuyens van Ampersand een half jaartje geleden gezegd dat hij in het voorjaar wekenlang geen enkel optreden zou meepikken, hij had je gek verklaard. Corona besliste er anders over. Björn heeft onder meer Brutus, Psycho 44, Dirk., Geppetto & The Whales en Nordmann onder zijn hoede.

“Ik had deze zomer bands staan op Dour, Pukkelpop, Boomtown, Gent Jazz, Rock Herk, Zwarte Cross en nog heel wat andere kleinere festivals”, vertelt hij.

“Ook in het buitenland zoals Spanje, Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Duitsland lagen er belangrijke festivals vast. Tot en met augustus valt alles er tussenuit. Ik plan normaal mijn vakantie en persoonlijke agenda in functie van festivals. Die is nu leeg. Dat voelt vreemd… Voor het eerst in dertig jaar zal je mij deze zomer niet op een festival vinden.”

“Uiteraard blijf ik bereikbaar voor mijn bands en probeer ik zoveel mogelijk te verschuiven”, zucht hij. “Het is een puinhoop waarin je probeert orde te scheppen. Probleem is dat je niet weet niet wanneer het eindigt. Ik zie dit jaar geen enkele Amerikaanse band naar hier komen door de gesloten grenzen. De internationale bands zijn vaak de headliners die de basis van een affiche vormen.”

Als zelfstandige is het een bittere pil. “Ik word op betaald op commissie, namelijk 15 procent”, zegt hij. “Geen concert door overmacht betekent geen inkomsten. Ik zie dus voor bijna zes maanden mijn inkomsten verdwijnen. Er zijn natuurlijk wel premies maar dat vertaalt zich nooit in wat er werkelijk zou binnenkomen. Moet ik naar een andere job uitkijken? Ik ga in eerste instantie op zoek naar een halftijdse job. Ik heb nog boekingen staan tot en met augustus 2021. Ik probeer positief te blijven. Niemand weet ook hoe het gaat zijn na corona. Gaan de mensen nog tickets kopen?”