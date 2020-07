Boekenreispas met zes reistrips in verschillende genres en de kans op een prijs, zo willen ze in Aarschot de jeugd aan het lezen zetten DDH

22 juli 2020

19u01 0 Aarschot De Aarschotse bibliotheek lanceert deze zomer een reispas met daarop zes reistrips in verschillende genres. Op die manier willen ze jongeren aan het lezen brengen maar hen ook een bezigheid bieden, nu vele gezinnen een staycation houden in deze coronatijden.

Jongeren, tussen 3 en 18 jaar oud, kunnen de komende maanden een reispas afhalen in een van de deelnemende bibliotheken of in de boekhandel. “Op die reispas staan zes leestrips die gelinkt zijn aan een of ander genre. Zo bijvoorbeeld kan je op bibbertrip, op stap door wonderland of op beeldsafari. Per leestrip kies en lees je een boek en dan ontvang je een stempel. Wanneer de pas vol is, lever je hem in en als je dat doet voor 31 augustus maak je kans op een prijs”, legt burgemeester Gwendolyn Rutten (Open Vld) uit.

De bibliotheek stelt een selectie boeken tentoon op de jeugdafdeling om jongeren inspiratie te geven bij de keuze van hun boeken. “Vind je niet wat je zoekt? Dan kan je de zogenaamde online boekenzoeker gebruiken die je verschillende lijsten geeft met tips voor elk genre. “Nu velen een staycation houden, kunnen boeken fungeren als een soort alternatieve vakantiebestemming. Je reist immers, samen met de personages, door unieke werelden die uit het brein van de auteur ontsproten zijn”, besluit de burgemeester.

De winnaars van de wedstrijd worden bekend gemaakt op 11 september en voor meer informatie bel je naar de bib op het nummer 016/56.86.05 of stuur je een mailtje naar bibaarschot@bibliotheekaarschot.be.