Bob-activiteit op Winterfeest - preventief blazen bij Alcolab Kristien Bollen

16 december 2019

17u37 3

Tijdens Winterfeest staat er opnieuw een alcoholzuil in de Scheve Stadshut dankzij Rauwers Controle NV en het Fonds Emilie Leus. Iedereen die met de auto naar Winterfeest komt, kan gratis en vrijblijvend een alcoholtest afleggen. Ook andere bezoekers en passanten mogen blazen. Met de alcoholtester wil de stad mensen bewustmaken van de hoeveelheid alcohol in slechts enkele drankjes.

Testen is weten

Als je alcohol drinkt, duurt het slechts vijf minuutjes voor de alcohol in je bloed terechtkomt. Ieder lichaam reageert hier anders op. Het zou dus kunnen dat jij al na één glas te veel op hebt. Wanneer je meer dan 0,5 promille alcohol in je bloed hebt, is het onverantwoord om achter het stuur te kruipen en zoek je best een alternatief.

Alcolab toont je hoeveel alcohol er in je longlucht zit en bijgevolg hoeveel promille je in je bloed hebt. De test is even precies als een test door de politie. Je neemt een rietje voor eenmalig gebruik en blaast ermee in het toestel. Om te voorkomen dat mensen testen om te bewijzen wie het meest gedronken heeft, is de alcoholtest gelimiteerd tot 1,1 promille. De stad Aarschot mag het toestel gratis gebruiken van Rauwers Controle NV.

Veilig de weg op

“Verkeersveiligheid is een prioriteit. Met deze sensibiliseringscampagne werken we preventief om ongevallen te voorkomen. De alcoholzuil doet je beseffen dat je soms meer alcohol in je bloed hebt dan je denkt. Zelfs wanneer je het niet echt voelt. Kruip dus nooit achter het stuur wanneer je gedronken hebt” geeft burgemeester Gwendolyn Rutten nog mee als goede raad.

Rijden en drinken gaan niet samen. Diezelfde boodschap verspreidt het Fonds Emilie Leus zo luid mogelijk. Emilie was amper 18 toen ze het slachtoffer werd van een aanrijding. Ze overleefde de klap niet. De man achter het stuur was dronken. Als de bestuurder een alternatief had gezocht, had hij het ongeluk waarschijnlijk kunnen voorkomen. Het Fonds wil dat mensen hierover nadenken.

BOB. Altijd nul op

Heb je nog geen BOB-sleutelhanger, dan brengt deze eindejaarsperiode daar misschien verandering in. De kans op alcoholcontroles stijgt en daarmee ook de kans om een hippe gele sleutelhanger aan de haak te slaan. De BOB-campagne van dit jaar wil mensen ervan bewustmaken dat ook kleine hoeveelheden alcohol je rijstijl beïnvloeden. Daarom is de boodschap: “BOB. Altijd nul op”.

Ook BOB heeft plezier op Winterfeest

Je kan ervoor kiezen om slechts een glaasje te drinken, of om te wachten tot de alcohol uit je bloed verdwenen is. De stad Aarschot wil iedereen stimuleren om veilig de weg op te gaan. Dat kan door een BOB mee te nemen die alcoholvrij geniet van Winterfeest. Op en rond de Grote Markt vind je namelijk meer dan jenever en glühwein.

Meer info?

Check het programma van Winterfeest op www.winterfeestaarschot.com.