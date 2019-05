Bistro Ter Bogaerde Redactie

28 mei 2019

11u32 0 Aarschot Een beetje verstopt in de diepte achter de drukke Diestsesteenweg ligt Bistro Ter Bogaerde. Een restaurant dat al jaren een vaste waarde is in de Gault&Millau. Chef Gert Vandervorst leerde de knepen van het vak dan ook bij gerenommeerde chefs als Felix Alen, Luc Bellings en Marc Paesbrugghe. Dergelijke namen leggen de lat natuurlijk meteen een flink stuk hoger.

Het moet gezegd. Binnen is het restaurant een oase van rust. Van de drukke steenweg heb je hoegenaamd geen last. We kregen met z’n tweeën een tafeltje van vier toegewezen. Een beetje paniek. Ik zag het al gebeuren dat we het gezelschap kregen van een onbekend koppel. Dat zet natuurlijk meteen een domper op een mogelijk intiem gesprek. Dat bleek gelukkig niet het geval. Integendeel, we hadden een zee van ruimte.

Als appetizer kregen we vier stukjes brood met een boter op basis van zalm. De eerlijkheid gebiedt mij om toe te geven dat ik niet de grootste zalm-fan ben. Ik was er niet zot van.

Als voorgerecht koos ik voor een pannetje met scampi gesauteerd in lookboter en met verse kruiden. De dame die het bordje opdiende, waarschuwde voor het erg hete pannetje. Inderdaad, gelukkig waarschuwde ze me want het pannetje én de inhoud was heet. Ik vreesde even voor te hard gebakken scampi maar dat bleek niet nodig. Het was uitmuntend! De look en de kruiden waren erg fel aanwezig. Zonder meer top klaargemaakt.

Ondertussen kregen we van de zaalverantwoordelijke wat uitleg over de wijnen. Ik had het gevoel dat hij wat neerbuigend deed omdat onze kennis van wijn maar pover bleek. Nu ja, ieder zijn specialiteit zeker. De karaktervolle wijn, die we kozen, was wel lekker.

Als hoofdgerecht koos ik voor een pancetta met asperges en kerstomaatjes. Qua schikking zag het er eigenlijk niet zo fantastisch uit. Er lag een eenzaam kerstomaatje tegen de rand van het bord te bengelen, het geheel was in het wilde weg bezaaid met rucola én waarom alles samengetroept lag op de rechterzijde van het bord was me een raadsel. Er lag ook bijzonder veel olie op het bord.

Tot daar het oog. Het gerecht was echt prima klaargemaakt. Als ik een beetje met dure woorden mag goochelen: exquis! De aspergetopjes waren perfect gegaard.

Als nagerecht gingen we voor de dame blanche met warme chocoladesaus. Het ijs was niet slecht maar ook niet wereldschokkend waarvoor je van heinde en verre afkomt. Het is natuurlijk ook niet de core business van de bistro. Voor wat je kreeg, vond ik het wat prijzig.

Bij de afrekening vond ik het tenslotte wel vervelend dat je niet kon betalen met betaal- of kredietkaart. Dat is, in deze tijd, toch eerder een uitzondering dan regel. Gelukkig kon er wel met een app betaald worden...

Gegevens

Bistro Ter Bogaerde

Diestsesteenweg 12

3200 Aarschot

016 60 67 87

terbogaerde@gmail.com

Website: terbogaerde.be

Prijzen

Voorgerecht: 14-16 euro

Hoofdgerechten: 18 - 23 euro

Nagerechten: 10 - 12 euro

Onze punten

Comfort: 8/10

Bediening: 7/10

Eten: 9/10